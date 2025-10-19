60 Mais

Prazer sem cobrança
Notícia

Hobbies aos 60+: como atividades simples ajudam a driblar a depressão e cuidar da saúde

Estudo global mostra que manter um hobby está associado a níveis mais altos de felicidade, menor incidência de doenças mentais e maior sensação de propósito de vida

Leonardo Martins

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS