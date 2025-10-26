Como os exercícios em família fortalecem a saúde e aproximam gerações

Susan Stone, 66 anos, e o filho Paulo, 38, treinam juntos no Parque da Redenção. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Era manhã de sol no espelho d’água do Parque da Redenção, em Porto Alegre, quando Susan Stone, 66 anos, e o filho Paulo, 38, alinhavam o ritmo dos passos.

De tênis de corrida, roupa colorida e semblante alegre, mãe e filho dividem mais do que a pista: partilham uma história de décadas construída em torno do esporte, da superação e da convivência.

— Nascemos dentro do atletismo. Foi por causa dela (Susan) que tudo começou — conta Paulo, lembrando que a mãe, professora de educação física, sempre foi atleta e referência de disciplina.

A história dos dois com o atletismo começou ainda no ventre da mãe. Em 1986, Susan treinava para sua primeira maratona quando uma dor no treino mudou o rumo da corrida — e da vida.

Senti dor de barriga e encerrei o treino ali. Quando contei para minha mãe ela disse: "tu tá grávida" (sic). E estava mesmo! SUSAN STONE Professora de Educação Física

Trinta e sete anos depois, mãe e filho cruzaram juntos a linha de chegada da Maratona de Valência, na Espanha.

— Depois de 38 anos que eu interrompi os treinos da mãe, completamos nossa primeira maratona juntos — brinca Paulo.

Atualmente, a rotina deles alterna treinos em Porto Alegre e Santo Antônio da Patrulha.

— Nossa vida é a corrida. Nossa conversa é a mesma, nossos passeios são os mesmos. Temos os mesmos objetivos. O exercício junto melhora tudo na vida — resume Susan.

"Hipótese da vovó"

Compartilhar atividades físicas com os familiares pode ajudar a prolongar a vida. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Cenas como essa, de pais, filhos e até netos compartilhando movimento, são mais do que simbólicas: podem ajudar a prolongar a vida.

Um estudo conduzido por pesquisadores de Berlim, na Alemanha, e publicado em 2017 na revista Evolution and Human Behavior, acompanhou 500 pessoas entre 70 e 103 anos ao longo de 19 anos e revelou que avós que convivem com netos têm uma expectativa de vida significativamente maior.

Segundo os pesquisadores, essa convivência está associada a uma redução de 37% no risco de mortalidade — ou seja, essas pessoas tendem a viver mais tempo do que aquelas que não mantêm esse tipo de relação próxima.

O efeito, explicam os autores, está ligado ao impacto positivo do convívio intergeracional sobre o bem-estar emocional, a motivação e a saúde física dos idosos.

A convivência regular prolongou a vida dos idosos em até 10 anos. Os autores explicam que essa dinâmica reforça a chamada "hipótese da vovó", teoria evolutiva segundo a qual os mais velhos continuam exercendo papel essencial na sobrevivência da espécie ao cuidar e orientar as gerações seguintes.

Além dos benefícios biológicos, o convívio proporciona propósito, engajamento e motivação, fatores associados à saúde mental e física.

— Dedicar-se a atividades prazerosas possibilita a reconstrução de significados e de um novo senso de propósito — destaca o psicólogo Wanderson Neves, do grupo Mantevida.

A convivência entre gerações — conceito conhecido como intergeracionalidade — é, segundo Neves, um dos pilares do envelhecimento ativo proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O especialista lembra que o lazer e o movimento conjunto aumentam a autoestima, reduzem sintomas de depressão e estimulam a cognição, atuando como "exercício para o corpo e para a mente".

Corpo em movimento, mente em equilíbrio

Exercício regular é uma das formas mais eficazes de prevenir a perda de massa muscular. Mateus Bruxel / Agencia RBS

No aspecto físico, os ganhos são amplos. O ortopedista Pedro Ribeiro, especialista em medicina do esporte, reforça que o exercício regular é uma das formas mais eficazes de prevenir a perda de massa muscular: a chamada sarcopenia, comum após os 60 anos.

— A perda de força é natural, mas não inevitável. Treinos de fortalecimento e atividades aeróbicas ajudam a manter a autonomia e evitam quedas — explica.

Além de preservar a musculatura, o movimento ajuda no controle de doenças crônicas como hipertensão e diabetes, melhora o humor, o sono e a socialização.

— A musculatura mais forte garante não apenas estabilidade, mas também qualidade de vida — completa Ribeiro.

Entre as atividades mais indicadas estão caminhada, pilates, hidroginástica e musculação, sempre com avaliação médica prévia e acompanhamento profissional.

— O segredo está na consistência. Treinos leves e regulares são mais eficazes que esforços intensos e esporádicos — reforça o ortopedista.

Afeto como combustível

Para Susan e Paulo, mãe e filho, o treino é um ritual de afeto. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Mais do que performance, o que motiva pais, filhos e netos a se exercitarem juntos é o prazer do encontro. A psicologia positiva chama isso de "flow" — o estado em que o desafio e o prazer se equilibram, gerando satisfação profunda —, conceito elaborado pelo psicólogo húngaro-americano Mihaly Csikszentmihalyi (1934-2021).

— O foco não deve estar no resultado, mas no processo. Valorizar o momento presente e compartilhar o tempo é o que realmente fortalece o bem-estar — explica o psicólogo Wanderson Neves.

Para Susan e Paulo, mãe e filho, o treino é um ritual de afeto, troca e convivência.

— Sempre fazia a brincadeira com ele: "“Quando tu conseguir me ganhar, é porque tá ficando bom" (sic) — conta a mãe, sorrindo.

Paulo ri e completa:

— Estamos sempre próximos. Quando dá para se ajudar, a gente se ajuda, cada um no seu treino.

Dicas para praticar exercícios sem lesões

O ortopedista Pedro Ribeiro lista algumas orientações para quem quer começar (ou retomar) a rotina de atividades:

Avaliação médica prévia: ajuste o treino a suas condições físicas

ajuste o treino a suas condições físicas Aquecimento: prepara o corpo e reduz distensões musculares

prepara o corpo e reduz distensões musculares Respeite os limites: a progressão deve ser gradual

a progressão deve ser gradual Postura correta: evita sobrecarga em articulações

evita sobrecarga em articulações Prefira baixo impacto: caminhadas, pilates e hidroginástica são ideais

caminhadas, pilates e hidroginástica são ideais Hidratação: essencial para evitar fadiga muscular

essencial para evitar fadiga muscular Acompanhamento profissional: garante segurança e eficácia

Atividade física em família: por onde começar