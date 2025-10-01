Boxe na terceira idade: idosos descobrem bem-estar e qualidade de vida nos ringues

Com o aumento da expectativa de vida, as pessoas com mais de 60 anos têm buscado maneiras de envelhecer bem. Entre as opções, estão as atividades físicas. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aproximadamente 15,6% da população tem mais de 60 anos.

Para auxiliar a população mais velha a ter uma qualidade de vida melhor, o município de Esteio, por meio da Secretaria de Cidadania e Desenvolvimento Humano, disponibiliza aulas gratuitas de boxe para a terceira idade.

Em 2017, as atividades iniciaram, mas de forma mais simples, com uma pequena turma de quatro alunos, sendo apenas uma oficina de boxe, simulando os movimentos do esporte e fazendo alongamentos.

Com o passar do tempo, a turma foi aumentando e houve pedidos dos próprios idosos interessados em abrir uma segunda turma. Porém, com a pandemia, as atividades tiveram que ser paralisadas e a segunda turma foi adiada.

Aulas disputadas

Atualmente, as atividades estão sendo realizadas com o apoio da prefeitura, no ginásio municipal (Rua 24 de Agosto, 3.079, Vila Olímpica), semanalmente, às quintas-feiras, das 8h30 às 10h.

No retorno das atividades após a pandemia, o professor Abílio Mobus realizou um formulário de inscrição para os velhinhos e rapidamente as vagas para uma turma de 20 alunos foram preenchidas.

Já existe uma lista de espera para uma segunda turma, mas, de acordo com o professor, ainda é necessário esperar um pouco para abrir ela, por conta da atenção que os idosos demandam. Mas, interessados podem ligar para o Centro do Idoso do município (51) 3078-0499).

— Com os idosos a gente tem que ter mais atenção e cuidados, então fechamos o limite da turma em 20 alunos — conta o professor.

Aproveitando os equipamentos utilizados nas aulas para adolescentes no mesmo local, Abílio passou a oferecer aulas de boxe para idosos. Na fase atual do projeto, ele utiliza luvas e sacos de areia, estimulando movimentos de força com os braços e trabalhando também o equilíbrio corporal de forma integrada.

Benefícios à saúde

Para os idosos, praticar atividades físicas regularmente pode trazer diversos benefícios à saúde e contribuir para uma melhor qualidade de vida. Segundo o professor, as mudanças são perceptíveis no dia a dia: fortalecimento muscular, melhora na coordenação motora e no equilíbrio estão entre os principais ganhos.

Tarefas básicas, como esticar os membros para pegar algum objeto ou se segurar no ônibus, por exemplo, passam a ser realizadas com mais facilidade. Além dos benefícios físicos, o esporte também tem impacto positivo na saúde mental, promovendo bem-estar e autoestima.

— Muitos idosos vão às aulas para sair de casa um pouco e ter alguém para conversar — comenta.

Dona Lenir Leal, de 86 anos, é uma das alunas mais antigas da turma. Foi uma das primeiras a entrar na oficina de boxe, ainda em 2018. Após a pandemia, por problemas relacionados à depressão, ficou um período afastada, mas agora retomou as aulas com força total.

— Eu amo as aulas de boxe, me dá força, saúde e a amizade que tenho com minhas colegas e amigas — diz Lenir.