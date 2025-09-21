Sem cura e com grande impacto nas famílias: quais as quatro etapas do Alzheimer e como lidar com cada uma delas

Alzheimer progride de forma lenta e contínua, com perda gradual de memória, linguagem e raciocínio. LIGHTFIELD STUDIOS / stock.adobe.com

Neste domingo (21), o mundo volta os olhos para uma das maiores preocupações de saúde pública do século: o Alzheimer. Lembrado como o Dia Mundial de Conscientização sobre o Alzheimer, o momento busca reduzir o estigma em torno da doença e ampliar o acesso a informações sobre diagnóstico, tratamento e cuidados.

No Brasil, estima-se que cerca de 1,8 milhão de pessoas convivam com algum tipo de demência, sendo o Alzheimer a forma mais comum, responsável por mais da metade dos casos.

A doença progride de forma lenta e contínua, com perda gradual de memória, linguagem e raciocínio, avançando até comprometer a autonomia do paciente, o que torna essencial o diagnóstico precoce e o acompanhamento especializado.

Embora ainda não exista cura, especialistas ressaltam que é possível retardar a progressão dos sintomas, preservar a qualidade de vida e preparar as famílias para os cuidados em cada etapa.

— O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que provoca a morte gradual de neurônios. Ele não faz parte do envelhecimento normal, mas sim de um processo patológico marcado pelo acúmulo de proteínas tóxicas no cérebro. A medida em que essas proteínas se espalham por diferentes áreas cerebrais, os sintomas se diversificam e se agravam — explica Eduardo Rigon Zimmer, neurocientista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Lucas Porcello Schilling, professor da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e pesquisador do Instituto do Cérebro (InsCer), complementa:

— Temos hoje evidências claras de que o Alzheimer está relacionado a duas proteínas, a beta-amiloide e a tau. A primeira se deposita em placas entre os neurônios, enquanto a segunda forma emaranhados dentro das células nervosas. Essa combinação leva à degeneração neuronal, principalmente em regiões ligadas à memória, como o hipocampo, e depois atinge funções de linguagem, raciocínio e percepção espacial.

Envelhecimento normal ou sinal de alerta?

Diagnóstico do Alzheimer é baseado em consulta médica e testes neuropsicológicos. Orawan / stock.adobe.com

Um desafio comum é diferenciar o esquecimento natural da idade dos primeiros sinais da doença. Esquecer onde deixou os óculos, por exemplo, é normal. Mas quando a dificuldade se torna repetitiva e compromete a rotina, é preciso atenção.

— O ponto de corte é o impacto funcional. Esquecer um detalhe não preocupa tanto. Mas se a pessoa passa a não conseguir administrar contas, se perde em caminhos conhecidos ou esquece de tomar os remédios com frequência, é hora de investigar — explica Zimmer.

Segundo Schilling, alterações cognitivas podem ter outras causas, como depressão, deficiência de vitamina B12 ou distúrbios da tireoide.

— Por isso, o diagnóstico precoce é essencial: quanto antes a investigação começar, maiores as chances de retardar a progressão — reforça.

Como é feito o diagnóstico

O diagnóstico do Alzheimer é clínico, baseado em consulta médica, avaliação do histórico familiar e testes neuropsicológicos. Exames de sangue e de imagem ajudam a descartar outras doenças.

Nos últimos anos, o Brasil avançou em biomarcadores que tornam o diagnóstico mais preciso:

Punção lombar (líquor): identifica alterações de beta-amiloide e tau no líquido cérebro-espinhal

identifica alterações de beta-amiloide e tau no líquido cérebro-espinhal PET Scan (Tomografia por Emissão de Pósitrons): exame de imagem que mostra áreas cerebrais comprometidas

exame de imagem que mostra áreas cerebrais comprometidas Exames de sangue: ainda em fase de validação, prometem ser mais baratos e acessíveis, podendo futuramente ser incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS)

— Hoje, já conseguimos identificar Alzheimer em fases muito iniciais com líquor e PET. No futuro, exames de sangue permitirão rastrear a doença em larga escala, o que será uma revolução no cuidado — aponta Schilling.

Os quatro estágios do Alzheimer

A evolução do Alzheimer costuma ser dividida em quatro fases. Entender cada uma ajuda a família a se preparar para os desafios do cuidado.

O neurocientista Eduardo Rigon Zimmer explica que o cérebro é formado por diferentes regiões, como se fossem “caixinhas”, cada uma responsável por uma função específica. Essas áreas se conectam e trabalham em conjunto. Entretanto, à medida que cada região vai sendo afetada pela doença, os sintomas vão se modificando e se tornando mais evidentes.

— O importante é entender que, quando se tem o diagnóstico, esse indivíduo pode ter um longo período sem chegar ao declínio cognitivo. Se buscar ajuda cedo, ainda terá uma longa fase de vida relativamente bem — ressalta.

Estágio inicial

Pequenos esquecimentos, dificuldade para encontrar palavras, mudanças de humor. A pessoa ainda mantém autonomia, mas precisa de supervisão em tarefas mais complexas.

— Nessa fase, estimular a cognição é fundamental. Jogos, leitura, conversas e atividades em grupo podem ajudar a fortalecer conexões cerebrais e retardar sintomas — orienta Zimmer.

Estágio moderado

Aparecem dificuldades para realizar tarefas simples, como cozinhar ou usar telefone. O paciente pode ter insônia, agitação e desorientação.

— É o momento em que a família precisa adaptar a rotina, estabelecer horários fixos e criar ambientes seguros, evitando riscos de acidentes domésticos — explica o professor Lucas Porcello Schilling.

Estágio grave

O paciente perde autonomia, apresenta incontinência, dificuldade para se alimentar e mobilidade reduzida. Pode resistir a cuidados.

— É uma fase que exige acompanhamento profissional mais próximo. A sobrecarga do cuidador é grande, e o apoio psicológico da família se torna indispensável — alerta Zimmer.

Estágio terminal

O paciente fica restrito ao leito, perde a fala e pode ter dificuldade para engolir, além de maior suscetibilidade a infecções.

— O foco deve ser o cuidado paliativo, buscando conforto, alívio da dor e dignidade. É um momento de decisão compartilhada entre familiares e equipe de saúde — destaca Schilling.

Tratamentos disponíveis

Estímulo cognitivo constante, por meio de leitura, jogos ou música, ajuda a preservar funções cerebrais. Chinnapong / stock.adobe.com

Não há cura para o Alzheimer, mas existem medicamentos que retardam a evolução e aliviam sintomas. O SUS fornece gratuitamente remédios como Donepezila, Rivastigmina, Galantamina e Memantina, além da versão adesiva da Rivastigmina, que reduz efeitos gastrointestinais.

— Esses fármacos não impedem a doença, mas ajudam a manter a cognição por mais tempo e reduzem sintomas comportamentais. Além disso, novas terapias biológicas, chamadas anti-amiloide, começam a chegar ao Brasil, capazes de remover placas da proteína beta-amiloide. Ainda são caras e restritas ao setor privado, mas representam uma nova era de tratamento — explica Schilling.

Entre essas novas opções está o Kisunla (donanemabe), aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em abril de 2025. Desenvolvido pela farmacêutica Eli Lilly, o medicamento atua diretamente nos aglomerados da proteína beta-amiloide, ligando-se a essas placas no cérebro e ajudando a removê-las. O efeito é retardar a progressão do comprometimento cognitivo e funcional.

O Kisunla é indicado apenas para os estágios iniciais da doença — quando há comprometimento cognitivo leve ou demência leve, mas o paciente ainda mantém boa parte da independência.

— O paciente precisa estar em um critério muito específico para usar, que envolve estar no estágio inicial da doença, e o tratamento é muito caro. Ele não cura a doença, só diminui a sua progressão — alerta Zimmer.

O preço no Brasil ainda será definido, mas nos Estados Unidos o tratamento custa cerca de US$ 32 mil por ano (aproximadamente R$ 170 mil, na cotação atual), o que levanta dúvidas sobre a acessibilidade da nova terapia.

Tratamento não medicamentoso

Apesar de os fármacos disponíveis serem importantes, os especialistas ressaltam que o tratamento não medicamentoso também é essencial. De acordo com eles, manter estímulo cognitivo constante, por meio de leitura, jogos ou música, ajuda a preservar funções cerebrais.

A atividade física regular contribui para a circulação sanguínea e a saúde do cérebro. Já uma vida social ativa combate o isolamento e a depressão, fatores que aceleram o declínio. Além disso, uma alimentação equilibrada e sono de qualidade completam o cuidado, ampliando a longevidade e a qualidade de vida do paciente após o diagnóstico.

— O cérebro é plástico. Quanto mais conexões neurais a pessoa constrói ao longo da vida, mais tempo ela pode resistir ao impacto das lesões do Alzheimer — resume Zimmer.

Papel da família e dos cuidadores

O Alzheimer não afeta apenas o paciente: transforma toda a dinâmica familiar. Em algum momento, a pessoa perde a capacidade de tomar decisões sobre a própria saúde, e cabe aos familiares assumir responsabilidades médicas, financeiras e afetivas.

— Claro que a gente entende que existe um momento em que o paciente perde, por vezes, a capacidade de tomar decisões em relação à sua saúde. E aí outra pessoa, seja familiar ou cônjuge, acaba assumindo esse papel. O problema é que, muitas vezes, no Brasil, há também uma dificuldade econômica: o familiar mais próximo deixa de trabalhar para cuidar daquele idoso, o que é muito difícil — observa Schilling.

Nessas situações, cada família deve avaliar, dentro do seu cenário e das suas possibilidades, qual é a melhor forma de lidar com a doença. O ideal é que exista um diálogo prévio com o paciente sobre como gostaria de ser cuidado. Se isso não ocorreu, é fundamental que a decisão seja tomada de forma compartilhada entre os familiares, evitando sobrecarga em apenas uma pessoa.

— Sempre aconselho que seja uma decisão construída em consenso, não apenas de um filho ou do cônjuge. Não existe resposta pronta: cada caso deve ser avaliado conforme a realidade da família e o que o paciente já manifestou como desejo em vida — acrescenta o especialista.

Quando os cuidados em casa não são mais possíveis, a institucionalização pode ser uma alternativa viável, desde que em locais com profissionais capacitados, boas práticas e um olhar humanizado. Essa escolha, porém, deve ser encarada sem tabu: não significa abandono, mas sim uma busca por garantir a segurança, o conforto e a dignidade do paciente.

Além disso, é preciso atenção à saúde emocional dos cuidadores. Síndromes de exaustão, como a chamada “síndrome do cuidador”, são frequentes. Dividir responsabilidades, buscar grupos de apoio e aceitar ajuda profissional são medidas que preservam não apenas a qualidade de vida do paciente, mas também a da família.

Fatores de risco e prevenção

Embora a causa exata do Alzheimer ainda seja desconhecida, a ciência já identificou 14 fatores de risco modificáveis associados ao desenvolvimento da demência. Isso significa que, mesmo sem cura, é possível adotar medidas para reduzir as chances ou, ao menos, adiar a manifestação da doença.

— Estima-se que até 55% dos casos de demência poderiam ser prevenidos ou adiados com mudanças de estilo de vida — explica Schilling.

Zimmer reforça que o principal fator no Brasil é a escolaridade.

— Educação é o principal fator para o declínio cognitivo no país. Quanto menos anos de estudo uma pessoa tem, maior é o risco. Só o acesso à educação formal já reduz em cerca de 5% a chance de desenvolver demência. Por isso, a prevenção começa cedo, ainda na infância, garantindo oportunidades de aprendizado e estímulo — afirma.

Além da baixa escolaridade, os especialistas listam outros fatores de risco:

Trauma cranioencefálico

Sedentarismo

Tabagismo

Hipertensão arterial

Diabetes

Obesidade

Perda auditiva não tratada

Depressão

Isolamento social

Poluição do ar

Perda de visão não corrigida

Níveis altos de colesterol ruim (LDL)

Consumo excessivo de álcool

O que fazer para reduzir riscos

As principais recomendações dos médicos incluem:

Estimular o cérebro desde cedo com estudo, leitura e aprendizado contínuo

Praticar atividade física regular

Tratar doenças crônicas como hipertensão e diabetes

Cultivar laços sociais e evitar o isolamento

Ter alimentação equilibrada e sono de qualidade

Evitar cigarro e excesso de álcool

O recado é claro: prevenir a demência não começa na velhice, mas ao longo de toda a vida. Quanto mais cedo houver estímulo cognitivo e cuidados com a saúde, maiores são as chances de envelhecer com qualidade de vida.

Perspectivas para o futuro

O Brasil tem se consolidado como um polo de pesquisas inovadoras no campo da neurociência. Um dos principais projetos em andamento é a Iniciativa Brasileira de Biomarcadores para Doenças Neurodegenerativas, coordenada pelo professor da UFRGS Eduardo Rigon Zimmer.

O estudo, financiado pela Secretaria Estadual da Saúde do RS e pelo Ministério da Saúde, busca validar exames de sangue capazes de identificar sinais da Doença de Alzheimer antes mesmo do aparecimento dos sintomas.

— Nós no Rio Grande do Sul coordenamos esse estudo pioneiro. São 10 cidades parceiras no Estado, e em cada uma delas serão coletadas amostras de sangue de 300 pessoas, totalizando 3 mil voluntários. Todos são indivíduos neurologicamente saudáveis, ou seja, sem sintomas — explica o neurologista.

O objetivo é duplo:

Estabelecer valores de referência para o exame, como ocorre hoje com a glicose, por exemplo

para o exame, como ocorre hoje com a glicose, por exemplo Medir quantas pessoas acima dos 50 anos já apresentam indícios de alterações cerebrais, mesmo sem sinais clínicos de demência

Se validado, o exame poderá ser de baixo custo e incorporado ao SUS, tornando-se uma ferramenta importante e acessível para diagnóstico precoce e prevenção em larga escala.

— Detectar Alzheimer antes do aparecimento dos sintomas será decisivo para mudar a história da doença. Precisamos preparar o país para o que vem pela frente. É um estudo pioneiro, com impacto mundial. Mas, além da ciência, é fundamental popularizar o conhecimento, reduzir o estigma e garantir que as pessoas possam viver com dignidade — destaca Zimmer.

No Dia Mundial de Conscientização sobre o Alzheimer, a mensagem dos especialistas converge: informação é o primeiro passo.

— O Alzheimer não é apenas um problema médico, é um desafio social, que exige preparo da família, do sistema de saúde e da comunidade — conclui o professor Schilling.