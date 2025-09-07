Quem são os novos avós? Conheça as diferentes formas de vínculos com os netos que existem hoje

Muitos avós vivem hoje uma maturidade ativa, diferentemente de gerações passadas. Beaunitta V W/peopleimages.com / stock.adobe.com

A imagem clássica da avó de avental, tricotando no sofá e sempre disponível para cuidar dos netos está, lentamente, sendo colocada na vitrine das memórias. A geração de avós que chega aos 60 anos hoje é marcada por uma revolução silenciosa, impulsionada por maior longevidade, novas dinâmicas familiares e um desejo potente de viver uma maturidade ativa.

Em um país de realidades tão diversas como o Brasil, ser avó ou avô no século 21 é uma experiência que abarca desde os que priorizam viagens e hobbies aos que, por necessidade, reassumem a criação integral dos netos. A pergunta que se impõe é: quem são, afinal, os novos avós?

Qualidade dos vínculos

Do ponto de vista da demografia, com o aumento da expectativa de vida, o que se nota é um aumento do tempo de coexistência entre diferentes gerações de uma mesma família. Contudo, é importante discutir a qualidade e a densidade desses vínculos.

A explicação é de Joice Melo Vieira, professora do Departamento de Demografia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Ela destaca que a experiência de ser avô/avó é profundamente marcada pela classe social, fator que define não apenas a idade em que se assume esse papel, mas também a natureza e a intensidade do envolvimento com os netos.

Nas classes sociais mais baixas, a experiência costuma chegar mais cedo, quando os avós ainda estão em plena fase ativa da vida adulta, com obrigações de trabalho e filhos dependentes. Já entre as camadas médias e altas, o ritmo segue outras lógicas, segundo a pesquisadora:

— Nessas, o que é socialmente esperado é que os netos cheguem quando os avós já estão na casa dos 60 anos. Isso muda muito a experiência, o tempo e a energia que podem ser direcionados para os netos.

Há diferentes perfis de avós, como os ativos, os tradicionais e os da "geração sanduíche". kieferpix / stock.adobe.com

Participação mais leve e equilibrada

Essa pluralidade impede que exista um único modelo de "avosidade". A pesquisadora ressalta que persistem ideais tradicionais, como a de que "ser avó é ser mãe duas vezes", enfatizando principalmente a presença feminina como cuidadora central.

Segundo Joice, cresce também um novo paradigma, sobretudo nos grandes centros urbanos, que desloca o peso da criação para os pais, deixando aos avós a escolha de participar de forma mais leve e equilibrada, sem abdicar da própria rotina.

Perfis de avós contemporâneos

Ao analisar esse cenário, Joice identifica três grandes perfis de avós contemporâneos.

Avós ativos

Estão ainda inseridos no mercado de trabalho ou já aposentados, mas dedicam boa parte de sua energia a projetos pessoais, viagens ou atividades de lazer.

— Esses talvez tenham menos tempo livre para investir nos netos, o que não significa necessariamente que o tempo não será de qualidade. Pelo contrário, eles podem tentar compensar isso de outra forma — avalia a pesquisadora.

Avós tradicionais

Representam a continuidade de uma expectativa social consolidada: a de estarem disponíveis, estáveis e com foco quase integral no suporte à família, especialmente aos netos.

Avós da "geração sanduíche"

Talvez o perfil mais pressionado pelas mudanças da vida contemporânea, inclui pessoas que, ao mesmo tempo em que acompanham os filhos em transição para a vida adulta, precisam cuidar dos próprios pais idosos e, não raramente, também acolhem os netos em meio a esse processo.

— São aquelas famílias com quatro gerações coexistindo — explica Joice.

Esse acúmulo de funções tende a intensificar demandas emocionais e práticas, sobrecarregando os intermediários dessa teia familiar, complementa a pesquisadora.

Mais acessíveis aos netos

Maria Cristina (ao centro) acompanha o crescimento dos netos Letícia, 23 anos; Gustavo, seis; e Breno, 14. Maria Cristina Medeiros / Arquivo pessoal

A experiência de Maria Cristina Medeiros, 60 anos, ilustra como esses novos papéis ganham vida. Ela se tornou avó aos 36 anos e hoje acompanha o crescimento de três netos. Aposentada, leva uma rotina marcada por atividades sociais, artesanato, voluntariado e exercícios físicos.

— Com certeza sou diferente da minha avó. Pensei que, na minha hora, eu ficaria em casa tricotando. Mas não: minha rotina é ir para a rua, ser fitness, participar de eventos — conta.

Para ela, o contato com os netos varia conforme a fase de cada um. Gustavo, seis anos, gosta de brincar na piscina; Breno, 14, já está mais distante, típico da adolescência; e a neta mais velha, Letícia, 23, compartilha momentos de compras.

Leia Mais Empreender aos 60+: economia prateada ganha força no Brasil e abre novas oportunidades de negócios

Maria Cristina acredita que a diferença central em relação às gerações passadas está na disponibilidade emocional.

— Acho que somos mais próximos porque sabemos o que eles pensam. As avós de antigamente não tinham tempo para ouvir a gente e conversar, eram outras prioridades. Hoje, acredito que estamos mais acessíveis aos netos — comenta.

A tecnologia amplia esse alcance, como ressalta Joice, da Unicamp. A presença dos avós em aplicativos de mensagens como o WhatsApp intensificou a comunicação entre gerações. Mas a pesquisadora alerta para o risco de uma falsa proximidade:

— A interação por WhatsApp ou outro aplicativo cria a ilusão de contato, que por vezes acaba reduzindo a possibilidade de interação presencial e inibindo conversas mais profundas.

Comunicação entre avós e netos pelo WhatsApp não substitui o contato presencial. Maria / stock.adobe.com

Referências de cuidado

Apesar do novo perfil de avós ativos e conectados, a centralidade do cuidado ainda pesa sobre eles — especialmente sobre as mulheres. Para a psicóloga Jhully Mirelly, do grupo Mantevida, a relevância feminina continua indiscutível:

— Depois das mães, as avós e tias ainda são referências importantes de cuidado.

Para Joice, da Unicamp, o cuidado pode tanto fortalecer laços quanto gerar sobrecarga insustentável, dependendo da forma como as relações familiares foram construídas antes da chegada dos netos. O maior risco, explica, é o "familismo", a ideia de que a família deve ser a principal e, muitas vezes, a única rede de apoio.

— No caso do Brasil, o maior risco do familismo é não prever situações em que as pessoas não têm família, ou até têm, mas por alguma razão essa família não consegue cumprir o papel que se espera dela — alerta.

Joice avalia que o futuro dos avós não seguirá uma única direção. O que tende a prevalecer é a pluralidade. Para a pesquisadora, num país de contrastes, os avós brasileiros caminham entre o desejo legítimo de viver plenamente sua maturidade e o impulso ancestral de cuidar da família. E, nessa travessia, escrevem um novo capítulo da história das relações familiares no Brasil.