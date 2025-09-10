Os medos do envelhecimento: brasileiros temem solidão, dependência e perda de memória, aponta pesquisa 

As limitações físicas, a perda da autonomia e o declínio cognitivo estão entre as principais preocupações dos brasileiros em relação ao envelhecimento. É o que mostra um levantamento inédito realizado com 500 adultos de todas as regiões do país.
A pesquisa liderada pela Vhita, empresa do ramo da saúde e longevidade, investigou não apenas os maiores medos associados à velhice, mas também as expectativas sobre o que significa envelhecer bem e os hábitos de autocuidado já incorporados ao cotidiano.
Apesar da chegada da idade ainda despertar receios, os resultados indicam uma mudança de percepção em curso.
Quase metade dos entrevistados (44%) afirmou ter superado visões negativas sobre envelhecer e 55% disseram adotar práticas regulares de autocuidado, em busca de uma velhice mais ativa e saudável.
Maiores medos ao envelhecer
O estudo revela que as preocupações dos brasileiros não se limitam a doenças graves, mas incluem também aspectos ligados à qualidade de vida e à preservação da autonomia.
- 71%: limitações físicas e dores frequentes
- 66%: perda de foco, memória ou clareza mental
- 58%: perda da autonomia no dia a dia
- 48%: dependência emocional de outras pessoas
- 35%: dificuldade em manter hábitos saudáveis
Segundo a empresa, esses números evidenciam que, para a maioria, o envelhecer é percebido como um processo que pode comprometer tanto a saúde física quanto a independência pessoal.
60Mais
Hábitos de autocuidado
Se, por um lado, a pesquisa expõe os receios em relação à velhice, por outro mostra que muitos brasileiros vêm buscando estratégias para minimizar esses impactos. O levantamento indica que práticas ligadas à alimentação e ao exercício físico ocupam posição central nesse processo:
- 78%: alimentação saudável
- 76%: prática regular de atividades físicas
- 58%: uso de suplementos alimentares e vitaminas (com destaque para ômega 3, vitamina D e cálcio)
- 36%: terapia e atividades para a saúde mental
- 18%: procedimentos estéticos diversos
Ainda que o dado sobre exercícios físicos mostre preocupação com a longevidade ativa, ele contrasta com levantamentos recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apontam o Brasil como o país mais sedentário da América Latina.
O que significa “envelhecer bem” para os brasileiros?
A pesquisa também procurou entender como os entrevistados definem um envelhecimento considerado saudável. A percepção vai além da ausência de doenças e está fortemente associada à manutenção da vitalidade e da autonomia.
- 85%: manter a saúde física e a resistência do corpo
- 75%: manter a mente ativa, com boa memória e concentração
- 75%: ter energia e disposição para as atividades
- 57%: preservar a autonomia e independência
- 54%: cuidar da aparência e evitar sinais da idade
Nesse cenário, envelhecer bem significa conciliar corpo ativo, mente saudável e capacidade de se manter independente. A preocupação estética aparece em menor escala, embora ainda relevante para mais da metade dos participantes.
Metodologia
A pesquisa foi realizada com 500 adultos (maiores de 18 anos) conectados à internet, distribuídos em todas as regiões do Brasil. O índice de confiabilidade é de 95% e a margem de erro de 3,3 pontos percentuais.
Foram aplicadas cinco questões que abordaram definições de envelhecimento saudável, principais receios ligados à passagem do tempo e práticas de autocuidado.
