Os medos do envelhecimento: brasileiros temem solidão, dependência e perda de memória, aponta pesquisa 

Quase metade dos entrevistados (44%) afirmou ter superado visões negativas sobre envelhecer. mickyso / stock.adobe.com

As limitações físicas, a perda da autonomia e o declínio cognitivo estão entre as principais preocupações dos brasileiros em relação ao envelhecimento. É o que mostra um levantamento inédito realizado com 500 adultos de todas as regiões do país.

A pesquisa liderada pela Vhita, empresa do ramo da saúde e longevidade, investigou não apenas os maiores medos associados à velhice, mas também as expectativas sobre o que significa envelhecer bem e os hábitos de autocuidado já incorporados ao cotidiano.

Apesar da chegada da idade ainda despertar receios, os resultados indicam uma mudança de percepção em curso.

Quase metade dos entrevistados (44%) afirmou ter superado visões negativas sobre envelhecer e 55% disseram adotar práticas regulares de autocuidado, em busca de uma velhice mais ativa e saudável.

Maiores medos ao envelhecer

O estudo revela que as preocupações dos brasileiros não se limitam a doenças graves, mas incluem também aspectos ligados à qualidade de vida e à preservação da autonomia.

71% : limitações físicas e dores frequentes

: limitações físicas e dores frequentes 66% : perda de foco, memória ou clareza mental

: perda de foco, memória ou clareza mental 58% : perda da autonomia no dia a dia

: perda da autonomia no dia a dia 48% : dependência emocional de outras pessoas

: dependência emocional de outras pessoas 35%: dificuldade em manter hábitos saudáveis

Segundo a empresa, esses números evidenciam que, para a maioria, o envelhecer é percebido como um processo que pode comprometer tanto a saúde física quanto a independência pessoal.

Hábitos de autocuidado

Se, por um lado, a pesquisa expõe os receios em relação à velhice, por outro mostra que muitos brasileiros vêm buscando estratégias para minimizar esses impactos. O levantamento indica que práticas ligadas à alimentação e ao exercício físico ocupam posição central nesse processo:

78% : alimentação saudável

: alimentação saudável 76% : prática regular de atividades físicas

: prática regular de atividades físicas 58% : uso de suplementos alimentares e vitaminas (com destaque para ômega 3, vitamina D e cálcio)

: uso de suplementos alimentares e vitaminas (com destaque para ômega 3, vitamina D e cálcio) 36% : terapia e atividades para a saúde mental

: terapia e atividades para a saúde mental 18%: procedimentos estéticos diversos

Ainda que o dado sobre exercícios físicos mostre preocupação com a longevidade ativa, ele contrasta com levantamentos recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apontam o Brasil como o país mais sedentário da América Latina.

O que significa “envelhecer bem” para os brasileiros?

A pesquisa também procurou entender como os entrevistados definem um envelhecimento considerado saudável. A percepção vai além da ausência de doenças e está fortemente associada à manutenção da vitalidade e da autonomia.

85% : manter a saúde física e a resistência do corpo

: manter a saúde física e a resistência do corpo 75% : manter a mente ativa, com boa memória e concentração

: manter a mente ativa, com boa memória e concentração 75% : ter energia e disposição para as atividades

: ter energia e disposição para as atividades 57% : preservar a autonomia e independência

: preservar a autonomia e independência 54%: cuidar da aparência e evitar sinais da idade

Nesse cenário, envelhecer bem significa conciliar corpo ativo, mente saudável e capacidade de se manter independente. A preocupação estética aparece em menor escala, embora ainda relevante para mais da metade dos participantes.

Metodologia

A pesquisa foi realizada com 500 adultos (maiores de 18 anos) conectados à internet, distribuídos em todas as regiões do Brasil. O índice de confiabilidade é de 95% e a margem de erro de 3,3 pontos percentuais.

Foram aplicadas cinco questões que abordaram definições de envelhecimento saudável, principais receios ligados à passagem do tempo e práticas de autocuidado.