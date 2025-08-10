Todo idoso precisa de um geriatra? Entenda como a atuação do especialista pode mudar a vida dos 60+

Geriatra busca entender a complexidade no tratamento aos idosos. Duda Fortes / Agencia RBS

Roseli Trindade Soares, 79 anos, chegou ao limite do que o corpo e a mente podiam suportar. Deixou de andar, de falar, de se reconhecer. Morando em uma casa geriátrica, foi perdendo a autonomia e a consciência. A situação era grave. Até que uma enfermeira da instituição resolveu procurar ajuda de uma geriatra.

— Hoje eu caminho, falo, tenho vida. Sou dona de mim. Tudo que eu tinha era por causa da medicação que eu tomava. Depois que comecei o tratamento com a doutora, foi tudo muito rápido. Fiquei uma semana internada e já saí muito melhor — conta Roseli.

A médica que entrou na história de Roseli é Maria Cristina Berleze, geriatra e chefe do Serviço de Geriatria do Hospital São Lucas da PUCRS. Com décadas de experiência no cuidado com idosos, ela afirma que a trajetória da paciente não é incomum, mas poderia ter sido evitada.

— O uso inadequado de medicamentos é uma das maiores causas de internações evitáveis entre idosos. Muitas vezes, eles estão sendo acompanhados por vários especialistas ao mesmo tempo, e ninguém olha o conjunto — diz a médica.

Maria Cristina explica que antes da chegada do geriatra, muitos idosos são acompanhados por diversos profissionais de saúde que tratam cada problema isoladamente, sem uma visão integrada das condições. Essa abordagem fragmentada pode levar a prescrições conflitantes:

— Quando o geriatra entra, faz uma avaliação ampla: como está a cognição, a marcha, o humor, a nutrição, o contexto social. O foco é funcionalidade e autonomia.

Cuidado com o todo

Roseli (E) e Maria Cristina (D) durante consulta no Hospital São Lucas da PUCRS. Duda Fortes / Agencia RBS

Para compreender o que a geriatria representa, é necessário primeiro entender as limitações do modelo biomédico tradicional. Na estrutura convencional da medicina, cada especialista atua como um expert em determinado sistema orgânico — cardiologistas cuidam do coração, neurologistas do cérebro, e assim vai.

Essa abordagem, embora eficaz para problemas agudos e específicos, tem algumas dificuldades para lidar com a complexidade do envelhecimento.

Conforme Maria Cristina, a geriatria propõe uma abordagem que considera esta etapa da vida como um processo biopsicossocial complexo. Essa visão integradora exige não apenas conhecimento clínico aprofundado, mas também uma compreensão das interações entre aspectos físicos, cognitivos e sociais do envelhecimento.

— Não tratamos apenas doenças, mas o processo multidimensional do envelhecimento, com foco na preservação da funcionalidade e autonomia do indivíduo — ressalta.

O professor Regis Gemerasca Mestriner, diretor do Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUCRS, explica essa abordagem:

— O geriatra é um generalista especializado. Seu treinamento permite lidar com as particularidades do envelhecimento: multimorbidade (duas ou mais doenças crônicas em um mesmo indivíduo), polifarmácia e síndromes geriátricas como fragilidade e demências. Além do conhecimento técnico, coordena a equipe multiprofissional, avaliando o impacto de cada intervenção no paciente como um todo — detalha.

Avaliação geriátrica ampla

Análise multidimensional reúne informações clínicas, funcionais, medicamentosas e sociais. Duda Fortes / Agencia RBS

A Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) é o diferencial metodológico da área e o principal responsável por resultados como o observado em Roseli. Trata-se de um sistema de análise multidimensional que reúne informações clínicas, funcionais, medicamentosas e sociais antes de traçar o plano de cuidado.

A avaliação investiga ao menos sete dimensões fundamentais:

estado cognitivo (memória, orientação, capacidade de julgamento) capacidade de locomoção e equilíbrio (risco de quedas, força muscular, marcha) saúde emocional (depressão, ansiedade, adaptação psicossocial) estado nutricional (avaliação antropométrica, risco de desnutrição) contexto familiar e social (rede de apoio, situação econômica, ambiente domiciliar) revisão dos medicamentos em uso (interações, efeitos adversos, adequação) análise integrada das condições clínicas preexistentes

Mestriner explica que a AGA não é simplesmente um check-list ou uma análise mais detalhada. Na prática clínica e acadêmica, ele aponta que a diferença conceitual está em priorizar desfechos funcionais e de qualidade de vida, não apenas diagnósticos isolados:

— Ou seja: conseguir levantar da cama sozinho, tomar seus remédios com segurança, manter seu autocuidado, continuar realizando atividades que dão sentido à sua existência.

Acesso a geriatras ainda é insuficiente

O acesso a geriatras no Brasil, tanto no Sistema Único de Saúde (SUS) quanto na rede privada, ainda está aquém das necessidades de uma população que envelhece rapidamente.

A pesquisa Demografia Médica 2025 aponta que há 3.167 geriatras em atividade, o que equivale a 1,49 especialista por 100 mil habitantes. Conforme a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), o número representa um avanço em relação a 2011, quando havia apenas 662 profissionais – crescimento relativo de 378,4% –, mas ainda é insuficiente.

Atualmente há cerca de 3.167 geriatras em atividade no Brasil. Duda Fortes / Agencia RBS

— A geriatria corresponde a apenas 0,7% das especialidades médicas no país, enquanto a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é de 1 geriatra para cada mil idosos — detalha Mestriner.

Considerando a estrutura etária atual do Brasil, atingir essa cobertura exigiria a formação e a inserção de cerca de 28 mil geriatras, segundo o professor, o que evidencia a lacuna na atenção especializada para os idosos.

— Especialmente no SUS e nas regiões fora dos grandes centros urbanos, onde a escassez é ainda mais crítica.

Fluxo no sistema público

No SUS, o acesso ao geriatra acontece, em geral, por meio da Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde. O primeiro contato do idoso é com a Atenção Primária à Saúde (APS) – a porta de entrada do sistema –, onde atua o médico de família e comunidade junto a uma equipe multiprofissional (enfermeiros, agentes comunitários de saúde, entre outros).

O grupo realiza uma avaliação clínica e social inicial e, caso identifique necessidade de cuidado especializado, encaminha o paciente para o geriatra via regulação municipal ou estadual.

Devido à escassez de geriatras, é comum que o especialista atue também como consultor clínico para a equipe da APS, apoiando na discussão e manejo de casos complexos. Esse modelo privilegia o trabalho interprofissional, no qual todos contribuem com seus saberes para um plano de cuidado centrado no idoso.

— Em muitos contextos, não é a ausência do geriatra que inviabiliza o atendimento, mas sim a falta de organização, comunicação e integração entre os profissionais da rede. Um médico de família bem formado, atuando em equipe interdisciplinar e com acesso a consultorias especializadas, pode oferecer um cuidado seguro, ético e funcional para a grande maioria dos idosos — destaca Mestriner.

Ele ressalta, entretanto, que “há situações clínicas de alta complexidade nas quais a atuação direta do geriatra continua sendo imprescindível.”

Demanda significativa

Hospital São Lucas da PUCRS mantém uma média de cerca de 150 atendimentos por mês na área de geriatria. Duda Fortes / Agencia RBS

Somente no Hospital São Lucas da PUCRS, na Capital, o setor de geriatria apresenta demanda significativa e crescente. De janeiro de 2024 a julho de 2025, foram realizadas 2,3 mil consultas geriátricas por convênios.

Já no âmbito do SUS, o volume de atendimentos é menor, mas igualmente importante, com cerca de 300 consultas no mesmo período.

Considerando o total de consultas realizadas mensalmente, o hospital mantém uma média de cerca de 150 atendimentos por mês na área de geriatria, reunindo os pacientes tanto do SUS quanto dos convênios privados.

Todo idoso precisa de um geriatra?

Envelhecer com autonomia e qualidade de vida é um objetivo possível mesmo sem acompanhamento de um geriatra, embora a presença do especialista possa representar um diferencial. Segundo Mestriner, o envelhecimento é um "processo multifatorial que transcende as intervenções médicas":

— O que faz a diferença, no fim das contas, são as rotinas que sustentamos e o modo como nos relacionamos com nosso corpo, nossa mente, nosso tempo e com os outros. Muitas pessoas ainda associam saúde à ausência de sintomas e a exames dentro de faixas de normalidade. Mas isso é uma visão um tanto ingênua e ilusória — detalha.

Ele destaca que o bem envelhecer começa nas escolhas cotidianas, nos hábitos acumulados ao longo da vida e nas condições sociais e ambientais que moldam nossas vulnerabilidades e potencialidades. Nesse sentido, a atuação dos profissionais de saúde é vista como apoio fundamental.

— Eles orientam, ajudam a interpretar sinais do corpo e do comportamento, propõem caminhos possíveis. Mas a travessia é muito pessoal. Cada pessoa, em interação com o ambiente em que vive, é protagonista na construção da própria saúde, e essa consciência precisa ser fortalecida em nossa sociedade — afirma.

Maria Cristina complementa essa perspectiva reforçando que boa saúde na velhice está relacionada principalmente à funcionalidade, ou seja, à capacidade de manter a independência e o autocuidado, mesmo na presença de doenças.

— A pessoa é considerada saudável quando é capaz de realizar suas atividades sozinha, de forma independente e autônoma, mesmo que tenha doenças — ressalta.

Mestriner reforça que o valor do geriatra está justamente em ajudar a pessoa a reorganizar prioridades e ampliar o olhar para o que importa:

— Não é apenas sobre prevenir ou evitar doenças, mas sobre viver com qualidade, mesmo diante de algumas limitações que o tempo eventualmente possa trazer — enfatiza.

Dicas para envelhecer bem

Para a especialista, é fundamental que o idoso desenvolva habilidades e hábitos que favoreçam a autonomia. Duda Fortes / Agencia RBS

Para Maria Cristina, é fundamental que o idoso desenvolva habilidades e hábitos que favoreçam a autonomia e o bem-estar integral. Entre as recomendações, destacam-se práticas simples, que envolvem tanto a atenção aos sinais do corpo quanto a manutenção de relações sociais:

Procure se conhecer e aprenda a escutar seu corpo; se algo não está bem, busque ajuda médica

e aprenda a escutar seu corpo; se algo não está bem, busque ajuda médica Tenha pessoas em quem possa confiar e evite dar atenção excessiva a problemas que estão fora do seu alcance

e evite dar atenção excessiva a problemas que estão fora do seu alcance Conheça suas limitações e saiba lidar com elas de forma consciente

e saiba lidar com elas de forma consciente Pratique atividade física regularmente; se não começou, ainda há tempo para iniciar

regularmente; se não começou, ainda há tempo para iniciar Experimente atividades prazerosas como a dança; mantenha hábitos culturais, ouvindo música e lendo

como a dança; mantenha hábitos culturais, ouvindo música e lendo Encontre-se e socialize com amigos regularmente para fortalecer vínculos e ampliar a rede de apoio

regularmente para fortalecer vínculos e ampliar a rede de apoio Mantenha contato frequente com a natureza e considere a companhia de um animal de estimação

e considere a companhia de um animal de estimação Cultive a generosidade e um senso de humor saudável — ria muito, com amigos e de si mesmo

saudável — ria muito, com amigos e de si mesmo Tenha uma fé que lhe fortaleça e uma oração para momentos de tranquilidade e esperança