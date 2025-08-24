Entre o cuidado e o excesso: quando a tecnologia é uma aliada para a saúde dos 60+

Dispositivos podem aumentar a autonomia deste público. Duda Fortes / Agencia RBS

Nos últimos anos, a tecnologia passou a ocupar espaço no cuidado com a saúde dos idosos. Dispositivos como medidores de pressão, oxímetros, glicosímetros e até smartwatches prometem oferecer segurança, ajudar no acompanhamento de doenças crônicas e aumentar a autonomia.

Mas será que eles são realmente necessários? O quanto podem, de fato, melhorar a qualidade de vida e o quanto podem gerar preocupação excessiva? Conforme Gustavo Nunes Pereira, fisioterapeuta e doutor em Gerontologia Biomédica, o leque de ferramentas é amplo e vai além dos aparelhos mais conhecidos. Alguns exemplos são:

Wearables (smartwatches e pulseiras): monitoram sinais vitais e detectam quedas

: envia dados de saúde para acompanhamento remoto por profissionais Sistemas de alerta pessoal: permitem chamar ajuda rapidamente em emergências

permitem chamar ajuda rapidamente em emergências Automação residencial: assistentes virtuais e apps ajudam no dia a dia, lembram medicação e aumentam segurança

A variedade de opções, no entanto, não significa que todos devam ser usados por qualquer pessoa idosa. Andressa Alves da Silva, geriatra do Hospital São Lucas da PUCRS, lembra que o uso precisa ser individualizado:

— O médico geriatra certamente terá critérios para decidir quais tecnologias são realmente necessárias para cada situação específica e para cada paciente, e não simplesmente utilizá-las porque estão disponíveis. O vínculo com a equipe de saúde continua sendo essencial. Sem acompanhamento clínico, os dados perdem sentido.

Benefícios e limites da tecnologia

Muitos idosos têm dificuldade em lidar com a tecnologia. sodawhiskey / stock.adobe.com

Entre as vantagens dos aparelhos está a possibilidade de identificar alterações precocemente e reforçar a segurança de idosos que vivem sozinhos. Eles também podem servir como incentivo para que o paciente acompanhe melhor sua própria saúde.

No entanto, há limitações que precisam ser consideradas. Muitos idosos têm dificuldade em lidar com a tecnologia, o que pode reduzir a efetividade dos dispositivos. Além disso, os aparelhos costumam ser caros e nem sempre estão disponíveis para todos.

— Os principais benefícios incluem detectar precocemente exacerbações de doenças crônicas, promover segurança para idosos frágeis que moram sozinhos e permitir o engajamento e a adesão do paciente em relação aos cuidados de saúde. Já o excesso de dados gerando intervenções desnecessárias, vigilância excessiva e ansiedade representa uma importante limitação — analisa Pereira.

A ansiedade causada pelo excesso de monitoramento é um ponto de atenção importante. Nem toda informação coletada por aparelhos exige ação imediata, e pode levar a intervenções desnecessárias. Segundo Andressa, isso é especialmente relevante na geriatria. Muitas vezes, situações que não causariam sofrimento ou dano aos pacientes são interpretadas como problemas, gerando tratamentos ou ajustes que poderiam ser evitados.

— Quando identificamos “anormalidades” assintomáticas, podemos acabar introduzindo intervenções desnecessárias e aí sim teremos um problema — alerta.

Importância da escolha em família

Na prática, quem acompanha o uso diário dos aparelhos muitas vezes são os familiares. Por isso, é fundamental que a decisão de utilizá-los leve em conta as preferências e limites de cada idoso, evitando transformar o monitoramento em fonte de estresse.

Andressa reforça que o problema não está na tecnologia em si, mas na forma como ela é utilizada.

— Muitas vezes os familiares serão os responsáveis por definir o que é útil e o que é inaceitável. Mas o importante é que essas decisões sejam tomadas sempre levando em consideração as preferências e os desejos de seu familiar idoso — ressalta.

Aparelhos mais comuns

Medidor de pressão

Existem modelos de braço e de punho. Kurhan / Shutterstock

Entre os equipamentos mais utilizados em casa está o verificador de pressão. Existem modelos de braço e de punho, mas a confiabilidade varia bastante. Andressa orienta que os aparelhos digitais de braço são os mais seguros:

— Os modelos digitais de braço são confiáveis e fáceis de usar. Importante pesquisar marcas e modelos validados por sociedades médicas e utilizar a técnica correta de aferição. Modelos de punho, apesar de práticos, são mais suscetíveis a erros de aferição, por isso menos indicados, sobretudo para idosos — explica.

A frequência da medição deve considerar o histórico do paciente. Quem tem hipertensão precisa acompanhar regularmente, enquanto idosos sem a doença não precisam medir diariamente.

— Idosos com hipertensão diagnosticada devem aferir a pressão arterial duas vezes ao dia por três a sete dias consecutivos, antes da consulta de revisão. Após controle estabilizado, medir duas a três vezes por semana já é suficiente. Para idosos sem diagnóstico de hipertensão não é preciso uma rotina diária — detalha Andressa.

Pereira reforça ainda a importância de evitar excesso de medições, que podem gerar ansiedade.

— A ansiedade gerada pelo excesso de medições pode interferir nos resultados — completa.

Oxímetro

Seu uso constante pode gerar interpretações equivocadas. Maria Rita Horn / Agencia RBS

O oxímetro se popularizou durante a pandemia de covid-19, mas seu uso constante pode gerar interpretações equivocadas.

— Talvez este seja o dispositivo que mais gere ansiedade e má interpretação de resultados. As pessoas têm o hábito de valorizar apenas o dado numérico, sem correlacionar com a situação clínica do paciente — alerta Pereira.

Ele lembra que fatores simples, como esmalte nas unhas ou má circulação, podem alterar os resultados. Além disso, a precisão depende da qualidade do aparelho.

— A maioria dos oxímetros de pulso validados clinicamente tem margem de erro de 2% a 3% em relação à gasometria arterial. Porém, existem no mercado muitos modelos de baixa qualidade que podem apresentar erros maiores — detalha.

Glicosímetro

Deve ser usado por quem tem diagnóstico de diabetes. Roni Rigon / Agencia RBS

O glicosímetro, embora muito utilizado, não é necessário para todos os idosos. Seu uso deve ser direcionado principalmente a quem tem diagnóstico de diabetes ou risco de alterações significativas na glicose.

— Idosos sem diagnóstico de diabetes não necessitam monitorar a glicose. Mesmo para idosos com diabetes controlado apenas com dieta ou medicações que não causam hipoglicemia, geralmente a glicemia domiciliar pode ser dispensada ou feita apenas esporadicamente — explica Andressa.

Além dos glicosímetros tradicionais, os sensores de glicose intersticial vêm facilitando o monitoramento contínuo, tornando o cuidado menos invasivo.

— Esses sensores, fixados geralmente no braço, evitam várias picadas no dedo por dia e permitem obter a glicemia em tempo real, além de tendências e gráficos — detalha.

Smartwatches e pulseiras inteligentes

Devem ser complemento ao acompanhamento médico tradicional. Andrey Popov / stock.adobe.com

Relógios e pulseiras inteligentes vêm ganhando espaço entre os idosos, oferecendo monitoramento de sinais vitais, sono e detecção de quedas. Mas devem ser usados com cautela.

— Atualmente, alguns smartwatches têm softwares autorizados pela Anvisa para verificar pressão arterial e ritmo cardíaco. Porém, até o momento, não há nenhum aprovado para glicemia não invasiva ou oximetria. Ou seja, não substituem exames clínicos — afirma Pereira.

Para Andressa, o maior valor desses dispositivos está no engajamento do paciente.

— Para doenças crônicas, os smartwatches ajudam muito mais no acompanhamento e engajamento do que na prevenção direta. Devem ser vistos como complemento, não substitutos ao acompanhamento médico tradicional — avalia.

Embora os dispositivos ofereçam dados detalhados sobre a saúde, é importante lembrar que nenhum número substitui a interpretação clínica. O monitoramento tecnológico deve servir como ferramenta de apoio, e não como fim em si mesmo. Pereira alerta sobre o risco de depender dos números:

— A tecnologia de monitoramento no cuidado de idosos representa um paradoxo contemporâneo: ao mesmo tempo que torna visíveis sinais antes imperceptíveis do corpo humano, não podemos nos tornar reféns de números. É preciso contexto e decisão humana para transformar dados em cuidado real — conclui.

Quando vale a pena usar

Medidor de pressão

Para quem já tem diagnóstico de hipertensão

Não precisa ser usado diariamente por idosos sem a doença

Oxímetro

Em doenças respiratórias crônicas ou situações específicas orientadas por médicos

Não deve ser usado como rotina por idosos saudáveis

Glicosímetro

Necessário para idosos com diabetes em tratamento com insulina ou risco de hipoglicemia

Desnecessário para quem não tem diagnóstico de diabetes

Smartwatch/pulseira

Úteis para incentivar atividade física e acompanhar parâmetros como frequência cardíaca e sono

Não substituem exames nem devem ser usados como única fonte de diagnóstico