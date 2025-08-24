Entre o cuidado e o excesso: quando a tecnologia é uma aliada para a saúde dos 60+

Nos últimos anos, a tecnologia passou a ocupar espaço no cuidado com a saúde dos idosos. Dispositivos como medidores de pressão, oxímetros, glicosímetros e até smartwatches prometem oferecer segurança, ajudar no acompanhamento de doenças crônicas e aumentar a autonomia.
Mas será que eles são realmente necessários? O quanto podem, de fato, melhorar a qualidade de vida e o quanto podem gerar preocupação excessiva? Conforme Gustavo Nunes Pereira, fisioterapeuta e doutor em Gerontologia Biomédica, o leque de ferramentas é amplo e vai além dos aparelhos mais conhecidos. Alguns exemplos são:
- Wearables (smartwatches e pulseiras): monitoram sinais vitais e detectam quedas
- Telemonitoramento online: envia dados de saúde para acompanhamento remoto por profissionais
- Sistemas de alerta pessoal: permitem chamar ajuda rapidamente em emergências
- Automação residencial: assistentes virtuais e apps ajudam no dia a dia, lembram medicação e aumentam segurança
A variedade de opções, no entanto, não significa que todos devam ser usados por qualquer pessoa idosa. Andressa Alves da Silva, geriatra do Hospital São Lucas da PUCRS, lembra que o uso precisa ser individualizado:
— O médico geriatra certamente terá critérios para decidir quais tecnologias são realmente necessárias para cada situação específica e para cada paciente, e não simplesmente utilizá-las porque estão disponíveis. O vínculo com a equipe de saúde continua sendo essencial. Sem acompanhamento clínico, os dados perdem sentido.
60Mais
Benefícios e limites da tecnologia
Entre as vantagens dos aparelhos está a possibilidade de identificar alterações precocemente e reforçar a segurança de idosos que vivem sozinhos. Eles também podem servir como incentivo para que o paciente acompanhe melhor sua própria saúde.
No entanto, há limitações que precisam ser consideradas. Muitos idosos têm dificuldade em lidar com a tecnologia, o que pode reduzir a efetividade dos dispositivos. Além disso, os aparelhos costumam ser caros e nem sempre estão disponíveis para todos.
— Os principais benefícios incluem detectar precocemente exacerbações de doenças crônicas, promover segurança para idosos frágeis que moram sozinhos e permitir o engajamento e a adesão do paciente em relação aos cuidados de saúde. Já o excesso de dados gerando intervenções desnecessárias, vigilância excessiva e ansiedade representa uma importante limitação — analisa Pereira.
A ansiedade causada pelo excesso de monitoramento é um ponto de atenção importante. Nem toda informação coletada por aparelhos exige ação imediata, e pode levar a intervenções desnecessárias. Segundo Andressa, isso é especialmente relevante na geriatria. Muitas vezes, situações que não causariam sofrimento ou dano aos pacientes são interpretadas como problemas, gerando tratamentos ou ajustes que poderiam ser evitados.
— Quando identificamos “anormalidades” assintomáticas, podemos acabar introduzindo intervenções desnecessárias e aí sim teremos um problema — alerta.
Importância da escolha em família
Na prática, quem acompanha o uso diário dos aparelhos muitas vezes são os familiares. Por isso, é fundamental que a decisão de utilizá-los leve em conta as preferências e limites de cada idoso, evitando transformar o monitoramento em fonte de estresse.
Andressa reforça que o problema não está na tecnologia em si, mas na forma como ela é utilizada.
— Muitas vezes os familiares serão os responsáveis por definir o que é útil e o que é inaceitável. Mas o importante é que essas decisões sejam tomadas sempre levando em consideração as preferências e os desejos de seu familiar idoso — ressalta.
Aparelhos mais comuns
Medidor de pressão
Entre os equipamentos mais utilizados em casa está o verificador de pressão. Existem modelos de braço e de punho, mas a confiabilidade varia bastante. Andressa orienta que os aparelhos digitais de braço são os mais seguros:
— Os modelos digitais de braço são confiáveis e fáceis de usar. Importante pesquisar marcas e modelos validados por sociedades médicas e utilizar a técnica correta de aferição. Modelos de punho, apesar de práticos, são mais suscetíveis a erros de aferição, por isso menos indicados, sobretudo para idosos — explica.
A frequência da medição deve considerar o histórico do paciente. Quem tem hipertensão precisa acompanhar regularmente, enquanto idosos sem a doença não precisam medir diariamente.
— Idosos com hipertensão diagnosticada devem aferir a pressão arterial duas vezes ao dia por três a sete dias consecutivos, antes da consulta de revisão. Após controle estabilizado, medir duas a três vezes por semana já é suficiente. Para idosos sem diagnóstico de hipertensão não é preciso uma rotina diária — detalha Andressa.
Pereira reforça ainda a importância de evitar excesso de medições, que podem gerar ansiedade.
— A ansiedade gerada pelo excesso de medições pode interferir nos resultados — completa.
Oxímetro
O oxímetro se popularizou durante a pandemia de covid-19, mas seu uso constante pode gerar interpretações equivocadas.
— Talvez este seja o dispositivo que mais gere ansiedade e má interpretação de resultados. As pessoas têm o hábito de valorizar apenas o dado numérico, sem correlacionar com a situação clínica do paciente — alerta Pereira.
Ele lembra que fatores simples, como esmalte nas unhas ou má circulação, podem alterar os resultados. Além disso, a precisão depende da qualidade do aparelho.
— A maioria dos oxímetros de pulso validados clinicamente tem margem de erro de 2% a 3% em relação à gasometria arterial. Porém, existem no mercado muitos modelos de baixa qualidade que podem apresentar erros maiores — detalha.
Glicosímetro
O glicosímetro, embora muito utilizado, não é necessário para todos os idosos. Seu uso deve ser direcionado principalmente a quem tem diagnóstico de diabetes ou risco de alterações significativas na glicose.
— Idosos sem diagnóstico de diabetes não necessitam monitorar a glicose. Mesmo para idosos com diabetes controlado apenas com dieta ou medicações que não causam hipoglicemia, geralmente a glicemia domiciliar pode ser dispensada ou feita apenas esporadicamente — explica Andressa.
Além dos glicosímetros tradicionais, os sensores de glicose intersticial vêm facilitando o monitoramento contínuo, tornando o cuidado menos invasivo.
— Esses sensores, fixados geralmente no braço, evitam várias picadas no dedo por dia e permitem obter a glicemia em tempo real, além de tendências e gráficos — detalha.
Smartwatches e pulseiras inteligentes
Relógios e pulseiras inteligentes vêm ganhando espaço entre os idosos, oferecendo monitoramento de sinais vitais, sono e detecção de quedas. Mas devem ser usados com cautela.
— Atualmente, alguns smartwatches têm softwares autorizados pela Anvisa para verificar pressão arterial e ritmo cardíaco. Porém, até o momento, não há nenhum aprovado para glicemia não invasiva ou oximetria. Ou seja, não substituem exames clínicos — afirma Pereira.
Para Andressa, o maior valor desses dispositivos está no engajamento do paciente.
— Para doenças crônicas, os smartwatches ajudam muito mais no acompanhamento e engajamento do que na prevenção direta. Devem ser vistos como complemento, não substitutos ao acompanhamento médico tradicional — avalia.
Embora os dispositivos ofereçam dados detalhados sobre a saúde, é importante lembrar que nenhum número substitui a interpretação clínica. O monitoramento tecnológico deve servir como ferramenta de apoio, e não como fim em si mesmo. Pereira alerta sobre o risco de depender dos números:
— A tecnologia de monitoramento no cuidado de idosos representa um paradoxo contemporâneo: ao mesmo tempo que torna visíveis sinais antes imperceptíveis do corpo humano, não podemos nos tornar reféns de números. É preciso contexto e decisão humana para transformar dados em cuidado real — conclui.
Quando vale a pena usar
Medidor de pressão
- Para quem já tem diagnóstico de hipertensão
- Não precisa ser usado diariamente por idosos sem a doença
Oxímetro
- Em doenças respiratórias crônicas ou situações específicas orientadas por médicos
- Não deve ser usado como rotina por idosos saudáveis
Glicosímetro
- Necessário para idosos com diabetes em tratamento com insulina ou risco de hipoglicemia
- Desnecessário para quem não tem diagnóstico de diabetes
Smartwatch/pulseira
- Úteis para incentivar atividade física e acompanhar parâmetros como frequência cardíaca e sono
- Não substituem exames nem devem ser usados como única fonte de diagnóstico
