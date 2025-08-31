Empreender aos 60+: economia prateada ganha força no Brasil e abre novas oportunidades de negócios

Experiência acumulada ao longo da vida é um dos trunfos dos empreendedores seniores. Kirsten D/peopleimages.com / stock.adobe.com

O Brasil atingiu um marco histórico: já são 4,3 milhões de donos de negócios com 60 anos ou mais, segundo levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O número não apenas evidencia a expansão da chamada economia prateada mas também revela o surgimento de um perfil de empreendedor e investidor que vem transformando o cenário nacional.

Esse movimento reflete tanto a busca por independência financeira quanto a vontade de permanecer ativo, produtivo e conectado a novas demandas de mercado.

Como empreender aos 60+

Para o professor e pesquisador Clécio Falcão Araújo, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), empreender aos 60+ exige planejamento redobrado. Para ele, é necessário:

Analisar as demandas de mercado

de mercado Entender em quais áreas há espaço para empreender e investir

Considerar a demografia de onde o negócio será implantado

— A diferença entre jovens e pessoas mais velhas é que, aos 60+, não há tanto tempo para errar. É preciso ser certeiro, porque erros podem levar à falência pessoal — afirma.

Segundo Araújo, a experiência acumulada ao longo da vida é um dos principais trunfos dos empreendedores seniores. O domínio sobre determinado setor, a capacidade de gestão de riscos e a visão estratégica tendem a ser mais apurados. Ainda assim, ele recomenda alguns cuidados:

Evitar áreas desconhecidas

Buscar apoio de sócios ou familiares para complementar habilidades e energia

Priorizar negócios que sejam prazerosos, não apenas uma saída de sobrevivência

— A elaboração de um plano de negócios é crucial. Se bem estruturado, aumenta muito as chances de sucesso, pois permite visualizar etapas como investimento, marketing, operação e riscos — destaca o pesquisador.

Entre as tendências para empreendedores 60+, Araújo aponta setores em crescimento como:

Consultorias digitais

Cursos online

Bem-estar

Alimentação saudável

Turismo adaptado

Serviços de assistência domiciliar

Negócios com propósito socioambiental

Quem são os empreendedores seniores

O perfil de quem decide empreender após os 60 no Brasil mostra diversidade. Veja dados compilados pelo Sebrae:

Escolaridade: 38,7% têm Ensino Fundamental incompleto; 21% concluíram o Ensino Médio; 20% têm Ensino Superior incompleto ou mais

38,7% têm Ensino Fundamental incompleto; 21% concluíram o Ensino Médio; 20% têm Ensino Superior incompleto ou mais Setores de atuação: 35,8% em serviços; 22,2% no comércio; 16,6% na agropecuária; 12,8% na indústria; 12,5% na construção

35,8% em serviços; 22,2% no comércio; 16,6% na agropecuária; 12,8% na indústria; 12,5% na construção Tempo de atividade: 89,7% estão há dois anos ou mais em seus negócios

89,7% estão há dois anos ou mais em seus negócios Formalização: 71% atuam na informalidade — índice acima da média nacional (66%)

71% atuam na informalidade — índice acima da média nacional (66%) Rendimento médio mensal: R$ 3.516, levemente acima da média geral (R$ 3.477)

Esses dados se inserem em um contexto brasileiro de transição demográfica acelerada. O poder de consumo da população idosa tem crescido e sustenta milhões de famílias: em 2018, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) já apontava que 19 milhões de lares tinham um idoso como principal fonte de renda.

Vitrine da longevidade e do empreendedorismo

Um exemplo de como esse movimento vem sendo estruturado é a Geronto Fair, feira criada em 2018 com foco em negócios, saúde e qualidade de vida para o público sênior. No dia 3 de setembro, o evento retorna para a segunda edição, em Gramado, trazendo três dias de imersão em tendências, networking e oportunidades de investimento para a economia prateada.

Segundo a diretora da feira, Roberta Pletsch, empreender aos 60+ pode ser uma oportunidade de unir experiência e propósito.

— Essa faixa etária traz diferenciais importantes. Eles têm experiência de vida, rede de contatos, disciplina e muitas vezes visão bem mais estratégica do que muitos jovens. Normalmente, constroem negócios alinhados ao estilo de vida, interesses pessoais ou até às suas próprias necessidades. As possibilidades são infinitas: consultorias, mentorias, cursos, palestras — afirma.

Roberta ressalta que o maior cuidado para quem decide empreender depois dos 60 é escolher algo que traga prazer, além do retorno financeiro. Para ela, começar pequeno, validar a ideia no mercado e só então escalar o negócio é uma estratégia mais segura.

Entre os setores promissores, Roberta destaca serviços que estimulem a convivência entre pessoas maduras, turismo adaptado, consultorias financeiras, planejamento e até franquias consolidadas, que oferecem menor risco por já terem modelo testado e suporte de gestão.

Ela ressalta ainda que o retorno não precisa ser imediato e que é possível, sim, pensar em investimentos de longo prazo mesmo após os 60 anos.

— O tempo de vida produtiva após os 60 anos ainda pode ser longo. Muitas pessoas trabalham e empreendem até os 80. É possível, sim, pensar em longo prazo, desde que o negócio seja sustentável, proporcione renda passiva e até mesmo gere legado — completa a diretora.

A tendência do senior living

A Geronto Fair, segundo Roberta, funciona como um ecossistema de apoio, oferecendo capacitação, atualização em tendências e conexão entre empreendedores e profissionais.

Entre os destaques da feira estará o debate sobre senior living, conceito ainda pouco conhecido no Brasil, mas que vem atraindo investidores e empreendedores. O termo senior living abrange diferentes modelos de moradia planejados para pessoas idosas, combinando autonomia, convivência e cuidados de saúde conforme as necessidades de cada fase da vida.

— O mercado 60+ está extremamente aquecido, principalmente o imobiliário — afirma Luciano Zuffo, sócio-fundador do Grupo São Pietro Hospitais e Clínicas, um dos palestrantes confirmados. — Vamos apresentar novos projetos durante a Geronto Fair. A ideia é criar um espaço de imersão para que as pessoas entendam o que é o modelo de senior living.

Economia prateada em números

População: o Brasil tem hoje cerca de 34 milhões de pessoas com 60 anos ou mais — quase 16% da população, segundo o IBGE. A projeção é que, em 2040, esse grupo chegue a 25%

o Brasil tem hoje cerca de com 60 anos ou mais — quase 16% da população, segundo o IBGE. A projeção é que, em 2040, esse grupo chegue a 25% Consumo: estimativas indicam que os idosos movimentam mais de R$ 1,8 trilhão por ano no país

estimativas indicam que os idosos movimentam mais de no país Renda: a média mensal dos proventos da população acima de 60 anos no Brasil foi de R$ 3.518 em 2023, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua)

a média mensal dos proventos da população acima de 60 anos no Brasil foi de em 2023, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) Sustento: em 2018, 19 milhões de famílias brasileiras tinham um idoso como principal fonte de sustento

em 2018, brasileiras tinham um idoso como principal fonte de sustento Mercado empreendedor: o número de empreendedores 60+ já ultrapassa 4,3 milhões

o número de empreendedores 60+ já ultrapassa Tendências de consumo: crescem os setores de turismo adaptado, saúde, bem-estar, tecnologia assistiva, moradia e serviços personalizados para esse público