"A fidelidade é alta": com estratégias longe da tinta preta e música alta, academias miram em quem já passou dos 60 

Entre os empreendimentos voltados para a terceira idade estão academias, com atividades específicas para idosos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A pirâmide etária brasileira está virando de cabeça para baixo. Segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de brasileiros com 65 anos ou mais saltou de 14 milhões para 22,1 milhões — crescimento de 57,4% em pouco mais de uma década —, passando a representar 10,9% da população do país em 2025.

A expectativa de vida ao nascer também subiu, de 71,1 anos, em 2000, para 76,4 anos em 2023. No caso das mulheres, já se aproxima dos 80 anos. O Brasil, portanto, não é mais um país jovem, e os empreendedores atentos já perceberam que esse envelhecimento populacional traz oportunidades.

É o caso de Rafael Soares, 48 anos, proprietário da VivaClub Maturidade Lazer, academia voltada ao público 60+ em Porto Alegre, inaugurada há 16 anos no bairro Menino Deus. Em vez de espelhos, músicas agitadas e treinos voltados à performance, o local oferece ambiente acolhedor, onde o exercício físico é apenas um dos caminhos para o envelhecimento ativo.

Quando a prevenção vira propósito

A ideia de criar uma academia voltada à terceira idade surgiu ainda na faculdade, durante estágio em um asilo da cidade de Bagé. Soares, que cursava Educação Física, deparou-se com uma idosa acamada de 69 anos.

— Parecia ter pelo menos uns 89 (anos). Aquilo me acendeu um alerta. Algo estava errado. Comecei a estudar mais sobre envelhecimento, fiz mestrado, trabalhei no Sesc e depois em um hotel com atividades para idosos. Fui juntando as peças. Queria criar algo que fosse além da musculação, um espaço de convívio e cuidado.

A VivaClub nasceu com essa proposta: oferecer uma experiência confortável, segura e prazerosa. No lugar da palavra “limite”, tão comum no vocabulário dos treinos, a academia adotou o conceito de “confortável”.

— Não exigimos repetições ou metas. O aluno faz dentro do seu ritmo. O objetivo é que a pessoa se movimente e se divirta, sem dor, sem pressão.

Metodologia própria

Para atender ao público idoso, a academia criou uma metodologia própria baseada em iniciação esportiva, lateralidade, coordenação motora e flexibilidade. Mais do que levantar pesos, os alunos aprendem movimentos úteis para o dia a dia, como se levantar após uma queda, manter o equilíbrio ao caminhar ou carregar objetos com mais segurança.

— Temos oficinas como "como levantar do chão com autonomia", por exemplo. É algo muito prático, mas que tem impacto enorme na vida da pessoa. E todos os nossos professores passam por treinamento no chamado funcional sênior — detalha Soares.

Na VivaClub, os alunos aprendem movimentos úteis para o dia a dia. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Segundo ele, 95% do público é feminino, e o perfil predominante é de aposentadas ou com carga horária flexível, dispostas a investir tempo e dinheiro na saúde. A fidelidade é alta – e o relacionamento, próximo.

— Queremos que o aluno se sinta parte de algo maior.

Leia Mais Perda de músculos e excesso de gordura? O que é a condição que gera grande preocupação nos idosos

Desafio de criar o hábito

Apesar da alta demanda, o início da VivaClub não foi fácil. Era necessário não apenas atrair clientes, mas criar um hábito em uma geração que não teve acesso a espaços de lazer ou prática esportiva regular.

— Foi tentativa e erro. A gente sabia que a demanda existia, mas precisava convencer essas pessoas a virem. Muitas nem sabiam que podiam ou deviam fazer exercício. Ouvi várias vezes: "Como eu não soube de vocês antes?". Quando chegam, a transformação é rápida. E o que segura é o vínculo com o grupo — comenta.

Na divulgação, a estratégia é mirar na família, que muitas vezes é responsável por levar o idoso até o local e incentivar a prática. O marketing digital também ajuda, mas o boca a boca ainda é a principal ferramenta de crescimento.

— Temos parcerias com fisioterapeutas, esteticistas e médicos. Muitos pacientes chegam por recomendação dos próprios profissionais de saúde — completa Soares.

O empresário já estuda abrir unidades em outras regiões da cidade, além de estabelecer novas parcerias.

— Ainda é um mercado pouco explorado. Já chegamos a fechar uma unidade por falta de mão de obra especializada. Então, investir em formação de profissionais também é prioridade. E seguimos firmes: envelhecer não precisa ser sinônimo de parar. Pelo contrário — afirma.

Leia Mais Antes dos 60 anos: conheça os sinais do cérebro que podem ajudar na prevenção de doenças como o Alzheimer

Mercado promissor

Para o professor e pesquisador Clécio Falcão Araújo, com pós-doutorado em Marketing e docente na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), a aposta em negócios voltados ao público 60+ é uma tendência que só tende a crescer.

— Até 2030, o Brasil terá mais idosos do que crianças. Isso muda completamente a lógica do mercado. E os idosos de hoje não são os mesmos de décadas atrás: estão ativos, são consumidores informados e valorizam qualidade de vida — afirma Araújo.

Ele explica que esse público tem alto potencial de fidelização, já que valoriza o atendimento personalizado, o vínculo afetivo e o senso de pertencimento. Além disso, possui maior estabilidade financeira.

— Ao contrário das academias de rede, que oferecem preço baixo e estrutura padronizada, os negócios 60+ funcionam com tíquete médio mais alto, atendimento em grupo reduzido e foco em bem-estar. O retorno pode ser mais lento, mas é consistente e sustentável — detalha o professor.

Por mais promissor que seja, o mercado com foco nesse segmento tem seus desafios, e o principal deles está na comunicação com um público pouco presente nas redes sociais. Isso exige estratégias mais criativas e, muitas vezes, analógicas.

— Um erro comum é tentar aplicar fórmulas jovens nesse público. Não funciona. A chave é o relacionamento. Parcerias com médicos, instituições de saúde e até igrejas são formas eficazes de chegar a essas pessoas — avalia Araújo.

Ele destaca a importância da conveniência. Bairros como Menino Deus, Bom Fim, Petrópolis e Moinhos de Vento, são considerados estratégicos para esse tipo de empreendimento: têm boa mobilidade urbana, muitos idosos e renda média elevada.

Leia Mais Quedas aos 60+: o impacto de um tombo e o caminho da recuperação com prótese

Negócios em alta entre o público 60+

Nos últimos anos, setores como beleza, saúde, entretenimento e moda têm se destacado no atendimento ao público com mais de 60 anos, segundo Ana Paula Rezende, especialista do Sebrae RS. O turismo também tem sido uma área de interesse deste segmento.

— O turismo impacta diretamente a saúde mental, pois está ligado à socialização. Mas ainda temos gargalos, como a falta de agências especializadas em roteiros e passeios pensados para esse público — pontua Ana Paula.

Público 60+ tem alto potencial de fidelização. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Outro setor com grande potencial é o da tecnologia.

— Há demanda por produtos mais acessíveis, com letras maiores, além de cursos e treinamentos de inclusão digital. É uma forma de ampliar a autonomia dessas pessoas — detalha.

O envelhecimento ativo impulsiona ainda negócios voltados ao bem-estar. Mais do que viver mais, esse público quer qualidade de vida e acessibilidade.

— Já ouvi de um idoso que gostaria que existisse uma van que o levasse até a academia. Esse tipo de serviço pode ser um diferencial competitivo — diz Ana Paula.

Apesar do crescimento da demanda, ainda há carência de mão de obra especializada para atender aos idosos.

— É um gap de mercado. O ideal é investir na capacitação dos profissionais e também motivar os empreendedores a buscar equipes preparadas. Isso inclui conhecimentos em saúde, acolhimento, acessibilidade e adaptação dos ambientes — completa Ana Paula.

Leia Mais Exercícios para fazer em casa? Veja as melhores opções para se manter ativo após os 60 anos

Entre música, afeto e autonomia

Mesmo com o frio da manhã de quinta-feira (31), o clima era de pura energia na VivaClub. Ao som de Oh, Pretty Woman, de Roy Orbison, uma turma de 22 alunos — 20 mulheres e dois homens — acompanhava com entusiasmo a aula de ginástica na cadeira.

Os movimentos, coordenados por uma professora sorridente, misturavam alongamentos, leveza e risadas. A aula, embora com foco funcional, parecia um encontro entre amigos.

Entre as alunas mais antigas está Graça Gusmão, 74 anos, que frequenta a academia há 15 anos. Ela conheceu o espaço por meio de um grupo de terapia, que acabou se transformando em uma rede de amizades. Desde então, sua rotina inclui pilates, yoga, dança e teatro. Mas, para Graça, o principal benefício não é o físico.

— A socialização é muito legal. Tem muita gente nessa idade que não tem convívio com outras pessoas. A família é importante, claro, mas é uma outra rotina — reflete.

Para ela, a prática constante dos exercícios, em especial da yoga, trouxe mais força, equilíbrio e consciência corporal para o dia a dia.

— Envolve toda a musculatura. Isso te enriquece, te dá força pra levantar, pra caminhar, pra viver mesmo — resume, com um sorriso tranquilo.

Além de um lugar para cuidar da saúde física, academias 60+ também são um espaço de convivência. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Já a Érica Osório Severo, de 81 anos, chegou à VivaClub mais recentemente, em abril deste ano. A descoberta foi por acaso, em uma conversa com outra senhora na praia, que mencionou ter começado os exercícios após sofrer uma queda. A história a motivou:

— Eu fiz hidroginástica por 33 anos, mas parei na pandemia. Fiquei cinco anos sem fazer nada, e perdi muita massa muscular. Não conseguia levantar se caísse, nem levantar de um banquinho baixo sem ajuda. Isso me incomodava profundamente — conta.

Em pouco tempo de aulas, Érica já sente os efeitos da prática regular. Mesmo convivendo com a asma, que exige atenção em exercícios intensos, ela valoriza cada conquista:

— Meu principal motivo é ter independência. Que eu não precise que alguém me empurre numa cadeira de rodas. Quero me deslocar sozinha, manter minha autonomia. E aqui tem isso, mas também tem afeto, tem laço. A gente se identifica porque passa por dificuldades parecidas — completa.

Érica frequenta a academia três vezes por semana e concilia os treinos com os cuidados com o marido. A rotina é puxada, mas ela não abre mão dos encontros e do movimento:

— É aqui que eu me fortaleço. Física e emocionalmente.