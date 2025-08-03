60 Mais

Mercado em alta
Notícia

"A fidelidade é alta": com estratégias longe da tinta preta e música alta, academias miram em quem já passou dos 60 

Com o envelhecimento da população, cresce o número de negócios focados em saúde e bem-estar para idosos. Mais do que treino, o objetivo está na socialização, autonomia e qualidade de vida

Leonardo Martins

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS