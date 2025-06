Tempo dos 60+ na internet supera o de jovens; vício em telas preocupa especialistas 

Uso excessivo de telas entre pessoas acima dos 60 anos preocupa especialistas e revela mais do que um hábito: é sintoma de uma desconexão afetiva e social crescente. Segundo o IBGE, 98,8% dos brasileiros com 10 anos ou mais usam o telefone móvel para acessar a internet. E isso vale, cada vez mais, também para os idosos.

O envelhecimento da população brasileira caminha lado a lado com a digitalização da vida cotidiana. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua , divulgada em 2024, mostram que 66% das pessoas com mais de 60 anos estavam conectadas à internet em 2023 — um salto expressivo em relação aos 44,8% de 2019 e aos 24,7% de 2016.

De tendência isolada a comportamento de massa

Uma ponte com o mundo

No Donna Care Lar de Idosos, no bairro Santo Antônio, em Porto Alegre, o uso de celular é comum e, segundo a gestora Renata Dull, precisa ser monitorado com cuidado. Embora traga benefícios — como o contato com filhos, netos e amigos —, há também riscos concretos.