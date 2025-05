Superendividamento entre os 60+ avança, impulsionado por consignados, crédito fácil e dificuldades de recompor a renda

Atualmente, há aproximadamente 10 milhões de idosos negativados no Brasil. Stanislau_V / stock.adobe.com

O superendividamento na população idosa brasileira, mais do que uma questão financeira, trata-se de um problema social, jurídico e psicológico que compromete a qualidade de vida de milhões de pessoas acima dos 60 anos.

Com o aumento do custo de vida, aposentadorias defasadas, pressão familiar e práticas abusivas do mercado financeiro, cresce o número de idosos que perdem o controle das finanças e enfrentam dificuldades para custear itens essenciais como alimentação, moradia e medicamentos.

Segundo dados divulgados em dezembro de 2024 pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), do total de 23 milhões de aposentadorias, cerca de 10 milhões possuem empréstimos consignados.

O que significa que uma grande parcela da renda dos aposentados é comprometida apenas com a quitação de dívidas. Pra se ter uma ideia, 70% dos 40,7 milhões de aposentados e pensionistas recebem apenas um salário mínimo, conforme o INSS.

O que é o superendividamento?

Segundo o educador financeiro Diego Angelos, da Dynamis Educação, que trabalha em parceria com o Tecnopuc, o superendividamento se diferencia do endividamento comum por comprometer os custos básicos de sobrevivência.

— Ele ocorre quando a pessoa já não consegue manter as despesas mínimas, como moradia, alimentação e saúde, devido às dívidas acumuladas — explica.

Conforme o especialista, a margem consignável (desconto em folha) para empréstimos é de 35%. Contudo, Angelos relata que muitas pessoas também contratam empréstimos pessoais, o que compromete ainda mais a renda mensal.

Ele destaca ainda que a Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, define juridicamente esse estado e garante ao consumidor o direito à renegociação global das dívidas, preservando o chamado “mínimo existencial”.

Superendividamento na prática

Para entender como o superendividamento se manifesta na prática, imagine o caso de Dona Maria, aposentada de 70 anos, que recebe um benefício mensal de R$ 3 mil.

Com parte da renda já comprometida com dois empréstimos consignados, que consomem cerca de R$ 1 mil, e outras dívidas no cartão de crédito que ultrapassam R$ 1,5 mil por mês.

Isso a deixa com apenas cerca de R$ 500 para arcar com despesas básicas como alimentação e medicamentos.

— Mesmo sem estar inadimplente, Dona Maria vive uma situação de sufoco financeiro permanente, sem margem para imprevistos, o que caracteriza o superendividamento: a incapacidade de manter uma vida digna devido à sobrecarga de dívidas — detalha o especialista.

Perfil do inadimplente no Brasil

De acordo com o Mapa de Inadimplência no Brasil, elaborado pelo Serasa em maio de 2021, o país já registrava mais de 60 milhões de inadimplentes, com mais de 211 milhões de dívidas acumuladas, totalizando R$ 249,6 bilhões em débitos. O valor médio de cada dívida era de R$ 3.937,98, sendo os principais setores credores: bancos/cartões de crédito (29,7%), serviços essenciais como água e luz (22,3%) e varejo (13%).

Quanto ao perfil etário dos inadimplentes, os dados mostram que 16,9% têm mais de 60 anos, o que corresponde a aproximadamente 10 milhões de idosos negativados no Brasil.

Apesar de os idosos não liderarem em números absolutos, chama atenção o crescimento contínuo da inadimplência entre os 60+, impulsionado por empréstimos consignados, crédito fácil e dificuldades de recompor a renda com aposentadorias defasadas.

Trata-se de um grupo particularmente vulnerável — não apenas pela renda limitada, mas também pela exposição a práticas abusivas e ao risco de golpes.

Segundo o INSS, cerca de 10 milhões de aposentados têm empréstimos consignados. Marco Favero / Agencia RBS

Vulnerabilidade do idoso

Para a psicóloga Denise Milk, a população idosa é mais suscetível ao superendividamento por múltiplas razões.

— Há fatores cognitivos naturais do envelhecimento, como a redução da memória operacional e da capacidade de planejamento. Soma-se a isso uma educação financeira deficiente e um contexto cultural em que muitos idosos sentem-se obrigados a ajudar financeiramente filhos e netos — afirma.

Esse cenário os torna presas fáceis para golpes e ofertas de crédito abusivas. A cartilha (Super)endividamento da Pessoa Idosa, publicada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, alerta que os idosos são frequentemente assediados com propostas de crédito consignado por telefone, e que o abuso financeiro é a terceira forma mais comum de violência contra essa faixa etária, segundo dados do Disque 100.

Sinais de alerta

A psicóloga explica que nem sempre os idosos admitem que estão em apuros. Por isso, é importante que filhos e familiares fiquem atentos a sinais indiretos de superendividamento:

Contas básicas em atraso (luz, água, telefone)

Mudança de comportamento (irritabilidade, isolamento, tristeza)

Repetidas solicitações de “pequenos” empréstimos

Redução visível no padrão alimentar ou na compra de medicamentos

Insistência em ajudar financeiramente filhos ou netos mesmo sem condições

Dificuldade para explicar gastos ou movimentações bancárias

Ao notar qualquer um desses sinais, Denise ressalta que o ideal é abordar o tema com cuidado, escuta e respeito.

— O superendividamento não é falha de caráter nem irresponsabilidade, mas o reflexo de um contexto social complexo, que exige sensibilidade e ação conjunta — reforça.

Causas do problema

Entre os principais fatores estão:

A perda do poder de compra devido à inflação

Aposentadorias que não acompanham os custos básicos

Pressão familiar para obtenção de empréstimos

Falta de educação financeira e planejamento

Exposição a práticas comerciais abusivas

Golpes e fraudes direcionadas à população idosa

— Infelizmente, muitos bancos ainda aproveitam a hipervulnerabilidade do idoso para oferecer empréstimos com taxas abusivas. Em alguns casos, o Custo Efetivo Total (CET) ultrapassa os 1.000% ao ano — denuncia Angelos.

Impacto psicológico

O superendividamento afeta mais do que o bolso. Denise explica que os efeitos emocionais são severos:

— Muitos idosos vivenciam culpa, vergonha, ansiedade e depressão. A sensação de fracasso pessoal é comum e pode gerar isolamento social.

A perda da autonomia financeira, que está fortemente associada à dignidade na velhice, é um golpe duro para essa geração.

O que diz a lei?

De acordo com o advogado previdenciário Rodrigo da Veiga Lima, a legislação tem avançado para proteger os idosos.

— A Lei 14.181/2021 permite ao superendividado entrar com uma ação judicial para renegociar suas dívidas de forma global. Além disso, o Estatuto do Idoso garante proteção contra práticas abusivas, como assédio para contratação de crédito — explica.

Quando há contratação de empréstimos sem plena compreensão por parte do idoso, a Justiça pode anular os contratos com base no vício de consentimento.

— Há jurisprudência consolidada que reconhece a hipervulnerabilidade da pessoa idosa — destaca o advogado.

Como sair do superendividamento?

Segundo o educador financeiro Diego Angelos, os primeiros passos são:

Buscar ajuda gratuita em órgãos como Procons, Defensorias Públicas e CRAS Fazer um levantamento completo das dívidas Renegociar com os credores, buscando inclusive portabilidade de empréstimos com taxas menores Organizar o orçamento com papel e caneta, identificando onde estão os maiores gargalos — geralmente, alimentação e medicamentos Evitar novos parcelamentos e aprender a dizer "não", inclusive para familiares

A cartilha do governo também recomenda evitar o uso do cartão de crédito, eliminar despesas não essenciais, e sempre verificar o custo efetivo total (CET) de qualquer operação financeira.

Apoio é essencial

Para Denise, embora o primeiro passo para sair do superendividamento seja reconhecer a situação, nenhum idoso deve enfrentar isso sozinho. O caminho para reequilibrar as finanças exige, além de orientação técnica, apoio afetivo e prático de pessoas de confiança.

— Os idosos, muitas vezes, não têm mais a agilidade mental ou emocional para lidar com renegociações, contratos e cálculos. A presença de um familiar ou amigo de confiança é fundamental, não para controlar, mas para caminhar junto — salienta a psicóloga.

Quem pode ajudar?

Idealmente, essa pessoa de apoio deve ser alguém que o idoso confie e que saiba ouvir sem julgamento — um filho, neto, cuidador ou até um vizinho próximo. O importante é que haja respeito à autonomia do idoso, ainda que ele precise de auxílio para tomar decisões com mais segurança.

Especialistas recomendam:

Sentar junto com o idoso para organizar o orçamento, anotando receitas e despesas

para organizar o orçamento, anotando receitas e despesas Revisar contratos e extratos bancários para entender onde a renda está sendo consumida

para entender onde a renda está sendo consumida Acompanhar renegociações de dívidas em bancos, Procons ou Defensorias Públicas

em bancos, Procons ou Defensorias Públicas Proteger o idoso de abordagens abusivas , especialmente por telefone ou redes sociais

, especialmente por telefone ou redes sociais Evitar assumir a gestão total do dinheiro , a menos que haja necessidade legal (como em casos de curatela parcial)

, a menos que haja necessidade legal (como em casos de curatela parcial) E, acima de tudo, escutar com empatia, validando a dor emocional que essa situação pode causar

E quando há sofrimento emocional?

— Buscar apoio psicológico é essencial — reforça Denise.

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), serviços universitários ou profissionais particulares podem ajudar. A família também tem um papel fundamental.

— É preciso escutar sem julgamento e caminhar junto, respeitando a autonomia do idoso. A interdição só deve ser considerada em casos extremos, como demência ou transtornos mentais graves — finaliza.

Informação é o melhor antídoto

Combater o superendividamento na terceira idade exige uma rede de apoio multidisciplinar com políticas públicas eficazes, instituições financeiras mais responsáveis, famílias presentes e, sobretudo, mais educação financeira.

— O conhecimento é a principal arma de defesa. A legislação está aí para proteger, mas é preciso divulgar os direitos e reforçar a autonomia da pessoa idosa, antes que o peso das dívidas comprometa saúde, dignidade e paz — conclui Angelos.

* Produção: Leonardo Martins