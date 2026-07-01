A França de 2026 é o Brasil de 1982

Falcão comemora após empatar o jogo em 2 a 2 contra a Itália no segundo tempo. Seis minutos depois, Paolo Rossi marcou seu terceiro na partida e eliminou o Brasil na fatídica Tragédia do Sarriá. Adolfo Alves / Agencia RBS

Atenção gerações brasileiras com menos de 50 anos e que, entra Copa e sai Copa, convivem com lamentos dos mais velhos pelo fato da Seleção Brasileira não ter sido campeã mundial em 1982.

O motivo desta eterna inconformidade é que nosso time era recheado de craques, jogava muito, e colecionava vitórias com futebol de altíssima qualidade. Falcão, Zico, Sócrates, Éder, Cerezo, Júnior e Leandro pareciam mágicos, individual e coletivamente. Até o fatídico confronto com a Itália na segunda fase, éramos campeões antecipados.

Coleção de craques

Pois a turma mais nova, ou nem tanto, pode ter agora uma noção exata do que foi aquele Brasil de Telê Santana. Basta olhar a França de Didier Deschamps nesta Copa do Mundo. Ela já é uma espécie de campeã antecipada, mesmo que estejamos apenas na segunda fase do mundial e que haja pelo menos a Argentina de Messi a ser muito respeitada.

Nada, porém, supera os franceses que não dependem de uma estrela apenas. Mbappé é o goleador, mas tem Olise, Dembelé — atual melhor do mundo —, Barcola, Upamecano; enfim, uma coleção de craques, como vimos em verde e amarelo na Espanha em 1982.

Mbappé já chegou a seis gols nesta Copa do Mundo. Franck Fife / AFP

Zidane e Platini

A Seleção Francesa faz a gente se fascinar com jogadas individuais, com um entendimento coletivo notável, força física e velocidade. Há muito tempo não se tinha uma equipe nacional com tanta organização, jogando como um clube, mostrando entrosamento, algo difícil em seleções pela falta de tempo para treinos.

Os franceses se conhecem e combinam suas enormes virtudes somando-as em benefício próprio e do espetáculo. Certamente craques históricos do país como Zidane e Platini devem estar lamentando não serem contemporâneos da equipe atual.

Quem para a França Olise, Mbappé e companhia? Angela Weiss / AFP

A Copa é da França... Entretanto; estamos falando em futebol e aí surge a possibilidade de se repetir o que aconteceu com o Brasil na Copa da Espanha. Basta um jogo fora da curva, um adversário com tradição e competência num dia especial, e o título encaminhado passa para outras mãos.