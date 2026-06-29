Uma vitória heroica e preocupante do Brasil

Foi emocionante, digno de uma batalha, sofrido, na insistência. O Brasil mostrou bravura diante do Japão, e o gol de Gabriel Martinelli no finalzinho foi a recompensa para um time que se mostrou melhor.

O espírito do time de Ancelotti está carregadíssimo para as oitavas de final, mas do confronto com os japoneses saltam aos olhos carências que dificultam muito o sonho do hexa.

Por melhor que tenha sido o resultado, o Brasil mostrou falta de repertório para furar uma verdadeira retranca nipônica. O festival de bolas levantadas na área adversária, ainda que tenha resultado no gol de Casemiro, esteve mais para o desperdício do que para o lucro. Faltaram chutes de média distância, tentativas de dribles ou infiltrações. A estratégia parecia ser o velho ditado da “água mole em pedra dura…”

Falta de criatividade, de jogada individual, é o que assusta

Não houve erro do técnico, nem tampouco falta de empenho. O Brasil foi bravo, mas pouco criativo. Esta falta de criatividade, de jogada individual, é que assusta em se tratando de Seleção Brasileira. Só a resiliência mostrada, a paciência e a garra podem ser importantes, mas não serão suficientes contra seleções que são acima do nível médio, que é o patamar do Japão.

Ganhamos de um time para o qual demos um gol e que não teve iniciativa. Foi emocionante, mas não animador. É preciso melhorar para seguir sonhando.