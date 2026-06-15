Temos que tratar a Seleção Brasileira como Grêmio e Inter

Vini Jr. e Ancelotti no empate do Brasil com Marrocos. MAURO PIMENTEL / AFP

Causa estranheza o grau de decepção de muitos brasileiros com o empate da Seleção com Marrocos na estreia da Copa do Mundo. Não há nada de anormal ou desesperador no que aconteceu no último sábado.

O Brasil, no momento, é pior do que Marrocos e conseguiu um bom resultado contra uma equipe milhões de vezes mais entrosada, mais forte fisicamente e com muita moral em função ainda do quarto lugar no Mundial do Catar e o título africano conquistado no início deste ano.

Os iludidos brasileiros acham que a camisa canarinho ainda carrega consigo o favoritismo contra nações menos tradicionais ou que, na hora da Copa, qualquer resultado diferente da vitória é um absurdo. Não é. Somos inferiores a algumas equipes e muito menores do que times como o da França.

Cobrar o título do Brasil é uma demasia, embora não haja nenhuma proibição dele vir, num daqueles acontecimentos do futebol que permitem algo como uma Itália de 1982 ser desastrada na primeira fase e virar campeã com méritos ao final. Ou como a problemática Argentina de 1990 chegar a um vice-campeonato tendo como arma um Maradona pela metade. Felizmente estas coisas acontecem de vez em quando.

Da Seleção para a dupla Gre-Nal

No Rio Grande do Sul se vive algo semelhante ao que acontece na Seleção Brasileira. Grêmio e Inter têm elencos medianos, com uma nítida limitação para suas ambições. Embora isso seja muito claro, há cobranças exageradas e ilusões do tipo "chegar à Libertadores em 2027". Da mesma forma que há justificativas para o Brasil ser mediano, existem causas claras para a mediocridade Gre-Nal e a permanente proximidade do Z-4 no Brasileirão.

Para Carlo Ancelotti, chegar a uma quarta de final já será mais do que Tite fez em duas Copas, além de encaminhar todo um novo ciclo visando, aí sim, o título em 2030. Para Luís Castro e Paulo Pezzolano, não cair é conquista, com direito a desejar um Feliz Ano Novo ao final de 2026.

O hexa para a Seleção e uma disputa continental para a dupla Gre-Nal? Só é possível porque o esporte é o futebol.