Saída de Arthur é terrível para o Grêmio

Zé Alberto

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Repórter em coberturas de seis Olimpíadas e cinco Copas do Mundo pelo Grupo RBS, está na Rádio Gaúcha desde 1985. Na emissora, também apresenta o programa Show de Bola.

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José Alberto Andrade

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