Messi precisa nos brindar com sua presença na Copa de 2030

Lionel Messi vem barbarizando nesta Copa do Mundo. Em dois jogos, fez cinco gols (todos os marcados pela Argenina até agora) e tornou-se, com sobra, o maior artilheiro da história dos Mundiais.
Não são só os argentinos que estão encantados com o camisa 10. O mundo reverencia o craque que ainda atua em alto nível – faz 39 anos na quarta-feira.
Por isso abro a campanha "Messi em 2030". E não estou pensando apenas nele ter a chance de ampliar sua sina artilheira. Tem um motivo especial. Falo sobre isso na minha videocoluna de hoje.
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