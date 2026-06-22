Eu quero Messi na Copa de 2030; e ele pode ir

Zé Alberto

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Repórter em coberturas de seis Olimpíadas e cinco Copas do Mundo pelo Grupo RBS, está na Rádio Gaúcha desde 1985. Na emissora, também apresenta o programa Show de Bola.

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José Alberto Andrade

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