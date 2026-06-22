Eu quero Messi na Copa de 2030; e ele pode ir

Messi chegou a 18 gols em Copa do Mundo. Foto por PAUL ELLIS / AFP

Não vamos começar com a velha lenga-lenga de "quem é melhor". Pelé foi o Rei e está acabado, mas Messi é seu maior súdito. Não estamos esquecendo Maradona, mas este tem sua grandeza traduzida não apenas em números, mas em mística.

Também fica atrás de Pelé, mas a cada dia sua memória é chamada para a comparação doméstica com o agora artilheiro de todas as Copas. O que falta mais a Messi? Simples. Jogar mais uma Copa. E dá.





Vamos atentar para a Copa do Mundo de 2030. Ela será na Espanha, em Portugal e Marrocos, com jogos inaugurais no Uruguai, na Argentina e no Paraguai. A homenagem da Fifa à Conmebol pelos 100 anos do primeiro mundial é o passaporte para Messi estar em campo numa sétima edição do torneio e estabelecer um novo recorde.

O primeiro jogo dos argentinos será certamente no Monumental de Núñez . A Argentina será cabeça de chave e pegará uma seleção abaixo das primeiras do ranking da Fifa. Para quem treinar a Seleção "albiceleste" , ter 26 jogadores convocados ou 25 mais

Messi é rigorosamente a mesma coisa. Com 42 anos, idade dele em 2030, e preparado especialmente para esta ocasião, o mundo estará diante de uma catarse portenha e um abalo na rotação do planeta. Não duvidem...Lionel Messi é capaz disto também.