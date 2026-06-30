Esqueçam de Lucas Paquetá como titular do Brasil na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira tem mais uma baixa na Copa do Mundo. A confirmação de que Lucas Paquetá sofreu lesão muscular na vitória diante do Japão vem junto com a indefinição sobre um retorno ainda na competição.

Esqueçamos a expectativa dos médicos. Lamentavelmente é hora de descartar o meio-campista titular de Carlo Ancelotti. Não teremos mais o jogador, pelo menos nas condições ideais.

Jogador saiu lesionado no intervalo. Alex Slitz / AFP

Da mesma forma como Raphinha já deixou de ser opção, agora é a vez de alguém que tinha a característica única de articulação, defesa e ataque. É hora de pensar na reposição, e que dure até o final da jornada.

A julgar pelo que se falou antes da convocação e nas primeiras especulações de time, Danilo Santos seria uma reposição natural para Paquetá. Os jogos da Copa e as variações de Ancelotti nos deixam um tanto em dúvida.

Carlo Ancelotti perde mais um jogador titular. Paul Ellis / AFP

Matheus Cunha se notabiliza pela versatilidade e sabe atuar mais recuado, como armador, bem próximo aos atacantes. Esta solução viabilizaria algo que os torcedores aspiram, a entrada de Endrick como titular. Ninguém condenará Ancelotti.

A alternativa com Danilo Santos mantém a escalação titular praticamente sem mudanças. Matheus Cunha segue na sua posição no ataque, Endrick como alternativa no banco e Danilo cumprirá as vezes de Paquetá.

O detalhe é que eles são jogadores diferentes. Não se trata de uma simples substituição de nomes. Enquanto o meia do Flamengo sinaliza um jogo de mais passes em profundidade partindo mais de trás, o botafoguense fica mais próximo dos atacantes, com mais velocidade, boa vocação para finalização e menos poder de marcação.