Zé Alberto

Zé Alberto

Repórter em coberturas de seis Olimpíadas e cinco Copas do Mundo pelo Grupo RBS, está na Rádio Gaúcha desde 1985. Na emissora, também apresenta o programa Show de Bola.

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Análise

Esqueçam de Lucas Paquetá como titular do Brasil na Copa do Mundo

Meia do Flamengo não conseguiu mostrar potencial máximo no Mundial e sofreu lesão diante do Japão

José Alberto Andrade

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