Zé Alberto

Zé Alberto

Repórter em coberturas de seis Olimpíadas e cinco Copas do Mundo pelo Grupo RBS, está na Rádio Gaúcha desde 1985. Na emissora, também apresenta o programa Show de Bola.

Dúvida
Opinião

É pior empatar com Marrocos ou Cabo Verde, ou perder para a Arábia Saudita?

O nível de cobrança para seleções tradicionais pode criar enganosos conceitos e previsões

José Alberto Andrade

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