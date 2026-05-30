Grêmio em caminho sem volta

Não podia ter sido pior a despedida do Grêmio no Brasileirão antes da parada para a Copa do Mundo. A derrota para o Corinthians foi pura provocação para a ira do torcedor. O início animador, com o gol marcado e 15 minutos de pura ilusão, foi o toque de crueldade que os gremistas não precisavam.
Na metade da primeira etapa tudo já estava destruído e o que de pior se viu em 2026 se mostrou escancarado. O Corinthians dominou e humilhou como nem no Itaquerão costuma fazer. Foram fracassos tricolores individuais, coletivos, técnicos, táticos e anímicos.
E aí surge a milionária figura do treinador que no campo não funciona e que nas entrevistas já se perdeu. Luís Castro está definitivamente capitulando e assim coloca a tentativa de solução unicamente na mão dos dirigentes.
Demitir o português é contraindicado para as finanças em função da altíssima multa e do custo de um incerto sucessor. Também não é possível reforçar o elenco que está muito mais para perdas — Vieri, Mec ou Arthur — do que para contratações animadoras. O primeiro semestre se foi. O título gaúcho é insignificante, vista a situação de candidato ao rebaixamento.
A Copa Sul-Americana complicou o calendário, os contratados da temporada sucumbem, o cofre não convida a investimentos e, dos responsáveis do futebol, o silente Paulo Pelaipe é o único que tem algum currículo.
Boa Copa, se é que é possível aos gremistas.
