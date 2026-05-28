A possibilidade de Neymar ir para a Copa acabou

Neymar foi diagnosticado com uma lesão grau dois na panturrilha direita. Raul Baretta / Santos FC/Divulgação

Neymar fora da Copa. Foi detectada lesão grau dois na panturrilha direita e o atacante do Santos não tem como colaborar com o Brasil no Mundial.

Resta saber quem dará o anúncio. Será o médico Rodrigo Lasmar? Quem sabe o diretor Rodrigo Caetano, ou mesmo o técnico Ancelotti? Há ainda a possibilidade de ninguém anunciar e o desenrolar da Copa do Mundo mostrar que Neymar não participará da disputa.

A lesão grau dois detectada nos exames de Teresópolis sepultam a possibilidade do jogador do Santos colaborar dentro de campo com a Seleção Brasileira no Mundial.

A própria convocação de Neymar já foi de uma incerteza absoluta e discutível.

Tudo bem, chama porque há a possibilidade de recuperação e porque ele colabora com o ambiente, algo tão valorizado pelo treinador. Agora, até a matemática conspira.

Seja o grau da lesão na panturrilha (dois), os dias que faltam para estreia (16) o tempo aproximado de recuperação (15 dias) e o número de dias incerto para readequação física e técnica que é a única variável e botaríamos como “x”.

A conta, por mais que futebol não seja algo exato, não fecha. A equação pode ser qualquer, mas o resultado é que não tem como o atacante atuar com um resultado mínimo antes de julho. Só que em Copa se precisa estar 100%, conforme dito por ninguém menos do que Carlo Ancelotti.

Na linguagem popular do gaúcho: “Deu para o Neymar na Copa”. E não tomem isto como algo que satisfaz. A torcida por ele foi grande, tanto que houve aprovação por sua convocação, mesmo que ela tenha se dado para satisfazer necessidades midiáticas tanto ou mais do que técnicas. Ele é o Neymar e merecia ser chamado. Agora acabou.

Copa é coisa séria demais no país do Futebol. Chamem o João Pedro, façam uma entrevista coletiva na qual Neymar vai chorar e falar muito bem — porque é inteligente e tem noção dos fatos. E que siga a Seleção para os Estados Unidos.