Torcida do Inter terá de ligar os secadores contra o Santos

Colorados devem ficar atentos aos jogos dos adversários do Inter na luta contra o Z-4. Jefferson Botega / Agência RBS

Se depender das próprias forças, o Inter não vai conseguir se livrar do rebaixamento. Esse não é um discurso pessimista, é apenas a leitura de um torcedor que duramente está precisando lidar com a realidade. O campo não mente.

Basta olhar qualquer jogo do Inter nos últimos dois meses que é fácil perceber a falta de competitividade apresentado pelo time treinado por Ramón Díaz. Além dos atletas, a nova comissão técnica ainda não encontrou o caminho e, sinceramente, não sei se encontrará faltando tão pouco tempo para terminar a competição.

A falta de certeza no trabalho que vem sendo realizado no Beira-Rio nos obriga a olhar para o lado. Só podemos acreditar na permanência do clube na primeira divisão contando com o fracasso alheio. Adversários como Santos e Vitória assustam – mesmo que esses times estejam passando por um momento ruim, ainda é possível enxergar poder de indignação neles.

Claro que qualidade é essencial, mas em um momento complicado a transpiração pode te ajudar a buscar resultados importantes nas últimas rodadas do campeonato.

Atualmente, o pior futebol do Campeonato Brasileiro é apresentado pelo Inter. Analisando o jogo de equipes como Fortaleza, Vitória e Santos é possível perceber as dificuldades técnicas dessas equipes. Porém, na última rodada o Fortaleza conseguiu empatar um placar de 3 a 1 contra. O Santos não vendeu baixo a derrota para o tão poderoso Flamengo. E o Vitória venceu o Inter em um confronto direto entre os times. O torcedor colorado não enxerga essa mesma entrega de quem está defendendo as cores do colorado.

Todo esse contexto nos obriga a secar o Santos no clássico diante do Palmeiras. O cenário é adverso para o resultado que esperamos. O Palmeiras está totalmente desfalcado por conta da data Fifa. A partida acontece na Vila Belmiro e uma possível vitória pode colocar o Santos em um importante caminho de recuperação. Para o Inter, é muito importante que a equipe do litoral paulista não pontue, caso contrário as próximas rodadas serão um inferno.