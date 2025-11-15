Vini Moura

Vini Moura

Comunicador da Rádio Gaúcha, 92 e Atlântida. Tem oito anos de carreira no rádio e faz parte da nova geração que está atuando na área. Apaixonado por futebol e, especialmente, pelo Inter.

Paixão colorada
Opinião

Torcida do Inter terá de ligar os secadores contra o Santos

O melhor é que o Peixe não pontue no duelo diante do Palmeiras, neste sábado

Vini Moura

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS