Quem explica Borré titular no Inter?

Não tem nenhum dirigente para bater na mesa e exigir que os melhores sejam escalados? Renan Mattos / Agencia RBS

Não gosto de responsabilizar jogadores de forma individual. Porém, é triste ver Rafael Borré atuando com a camisa do Inter. Apesar da assistência para o primeiro gol, não pode um jogador errar tantas oportunidades em uma partida. Enquanto isso, o jogador que salvou a equipe na última partida entrou na reta final da partida. Imperdoável. Nada disso faz sentido.

A primeira etapa foi uma série de chances perdidas e as mais claras na conta de Borré que veio para Porto Alegre ser decisivo para o clube. O futebol não perdoa um time que perde tantas chances. O roteiro começou a ser escrito desta forma quando não converteu dez chances criadas, dentro de casa e com apoio da torcida.

Não tem nenhum dirigente para bater na mesa e exigir que os melhores sejam escalados? Quem explica Ricardo Mathias no banco? Fico imaginando esse jogador em campo sendo colocado tantas vezes em condições de gol. Não tô projetando em Mathias uma salvação. Mas é evidente que ele faz muito mais pelo time do que alguns experientes que não abrem espaço na equipe titular.

Ainda estamos fora da zona de rebaixamento. Porém, a missão é complicada a partir de agora jogando duas vezes fora de casa. O time não tem escolha, terá que buscar os pontos necessários para tirar o clube desta situação.