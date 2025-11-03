Vini Moura

Comunicador da Rádio Gaúcha, 92 e Atlântida. Tem oito anos de carreira no rádio e faz parte da nova geração que está atuando na área. Apaixonado por futebol e, especialmente, pelo Inter.

Incompetência
Opinião

Perdemos a chance de exorcizar o rebaixamento

Não temos um time à altura do Inter. Isso é culpa do elenco e, principalmente, da gestão

