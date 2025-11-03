Perdemos a chance de exorcizar o rebaixamento

Faltou empenho para conquistar a vitória Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter não é um time que aproveita oportunidades. Essa realidade ficou evidente com o empate em 0 a 0 diante do Atlético Mineiro. Com um a mais, dentro de casa e precisando dar uma resposta, faltou empenho para que a equipe entregasse ao torcedor alguma vitória.

Infelizmente, a incompetência do grupo em 2025 não torna o resultado do jogo com todo o seu contexto uma surpresa. Jogar com um a mais durante 75 minutos não significa nada para um time com pouco poder de indignação. Esse é o tipo de jogo que um time organizado e empenhado consegue vencer nem que seja na marra. Mas não podemos esperar isso do Inter.

Ainda tenho certeza no não rebaixamento. Ao final da rodada, aumentamos a distância para o primeiro time da zona de rebaixamento. Porém, em se tratando de Inter e da grandeza do clube, é muito pouco para o torcedor.

Na próxima rodada, o desespero do adversário torna tudo ainda mais complicado. O Vitória fará de tudo para conseguir os três pontos, será uma partida de sofrimento. Principalmente pela pouco futebol apresentado pelos jogadores.

Os parabéns ficam para os mais de 30 mil torcedores que marcaram presença no Beira-Rio. Não temos um time à altura do Inter. Isso é culpa do elenco atual e, principalmente, da gestão que está acabando com nossa autoestima.