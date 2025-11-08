O Inter só tem a torcida

Esse é o reflexo de um planejamento ruim realizado por uma direção que está afundando o clube. Renan Mattos / Agencia RBS

O final de ano do Inter é melancólico. A equipe está jogando menos a cada partida e o desespero começou bater à porta. Esse é o reflexo de um planejamento ruim realizado por uma direção que está afundando o clube. Neste momento é difícil acreditar que o Inter encontrará o seu melhor futebol. Não podemos brigar com o campo. A realidade é essa e como torcida precisamos lidar com isso.

Eu entendo perfeitamente o ranço da torcida com todos que formam a estrutura do futebol colorado. O time não representa a história do clube e os dirigentes também não conseguem lidar com as questões da instituição a partir da ótica da arquibancada. Fomos formados como colorados acompanhando times que além da técnica eram extremamente competitivos.

Infelizmente, o atual elenco não tem condições de honrar a camisa vermelha como foi com Fernandão, Índio, Figueroa e outros craques que colaboraram com o DNA colorado. Atualmente, jogadores são mais preocupados com suas questões particulares do que na valorização do clube como um todo. Uma realidade triste.

Porém, a partir de todas essas questões, a única coisa que o Inter tem é o torcedor. Se a gente depender de atletas, comissão técnica e, principalmente, dirigentes, o clube não conseguirá resistir. Por isso, nesta reta final de Campeonato Brasileiro, é o momento de juntos salvarmos o Inter do pior.

O maior patrimônio de um clube é a torcida. Jogadores e dirigentes passam, mas o torcedor é o mesmo. Inclusive, nas nossas vidas mudamos de casa, emprego e família, mas o clube segue o mesmo. E com esse pensamento precisamos ir ao Beira-Rio para apoiar o Inter na busca pela vitória. Durante os 90 minutos o apoio será incondicional. Quando tudo isso acabar, podemos cobrar e reivindicar as mudanças necessárias.