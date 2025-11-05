O desespero está do lado do Vitória

Colorado venceu o Vitória no primeiro turno no Beira-Rio por 1 a 0. Renan Mattos / Agencia RBS

Entendo a importância do confronto diante do Vitória, em Salvador. A conquista dos três pontos afasta qualquer possibilidade de rebaixamento da realidade colorada. Entendo que apesar deste jogo com caráter decisivo, o Inter não sofre riscos de cair para segunda divisão - e isso não é nenhum mérito do trabalho realizado no Beira-Rio. A sorte do clube está na régua baixa que foi estabelecida pelos times que estão na zona de rebaixamento.

Levando em consideração os fatores que formam o contexto do jogo, a equipe precisa ter o entendimento que o desespero está do lado dos mandantes. O time que está praticamente rebaixado é o Vitória. Além disso, o mando de campo é deles e a torcida vive na expectativa de vê-los superando essa dificuldade. Por isso, a pressão é toda dos baianos que precisam fazer desse jogo uma final de campeonato.

Atualmente, o futebol apresentado pelo Inter faz com que qualquer adversário se torne perigoso. Se tratando de Campeonato Brasileiro, um rival desesperado pode ser tão difícil quanto aquele que está brigando por título ou vaga na Libertadores. A reta final da competição traz esse tipo de situação peculiar, ainda mais no Brasileirão onde o equilíbrio prevalece durante toda a temporada.

O time treinado por Ramón Díaz deve ter inteligência e tranquilidade. É evidente que os primeiros momentos serão de pressão. O estádio estará fervendo. O que se escuta de quem está em Salvador é que essa é considerada a última bala do Vitória para tentar escapar da degola. A pressa é do outro lado. Inclusive, o Inter joga por dois resultados. O empate também pode ser considerado positivo já que mantem a distância entre os clubes.