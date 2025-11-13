Inter e os sinais de um clube bagunçado

Um dos caminhos essenciais para reorganizar o clube é a união. Jefferson Botega / Agência RBS

Dentro de campo as coisas não têm funcionado para o Inter. Essa afirmação não é uma opinião. Os números transforam isso em realidade. A equipe tem um aproveitamento pífio no Campeonato Brasileiro e isso faz com o que o clube viva um ambiente de instabilidade até o final da temporada.

Para quem projetava um ano competitivo pelos lados do Beira-Rio, recebe de forma dura a luta contra o rebaixamento. Um contraste preocupante que torna o Inter um dos clubes mais bagunçados entre os grandes do país.

A bagunça que retratamos em relação ao Inter não é baseada apenas do resultado de campo. Essa parte é apenas o reflexo de uma gestão que comete erro em todas as temporadas que esteve à frente da instituição. O efeito dominó desses anos de Alessandro Barcellos no Inter acabou com a credibilidade do clube no mercado da bola e terminou com o mínimo de força desportiva - não conseguimos competir nem com os rivais medianos do futebol nacional.

Tumulto em primeiro lugar

Nos últimos dias, repercutimos o conselho deliberativo do Inter da pior forma possível. As pautas que foram debatidas ficaram em segundo plano. O que mais chamou a atenção foram as brigas protagonizadas por dirigentes. Palavras ofensivas e discussões pessoais são mais importantes do que pensar em melhorias para o futuro do Internacional, aparentemente.

É difícil acreditar que pessoas tão experientes no ambiente do futebol não consigam perceber que o tumulto só prejudica o ambiente do Inter. Ao natural essa divisão acaba refletindo no campo. Os debates são realizados com viés político e não perseguindo soluções que possam fazer do Inter vencedor novamente.

Um dos caminhos essenciais para reorganizar o clube é a união. Esse cenário fragmentado só transforma o bastidor colorado em uma verdadeira panela de pressão. Porém, não tem como ser diferente em uma instituição tão bagunçada.