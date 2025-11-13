Vini Moura

Vini Moura

Comunicador da Rádio Gaúcha, 92 e Atlântida. Tem oito anos de carreira no rádio e faz parte da nova geração que está atuando na área. Apaixonado por futebol e, especialmente, pelo Inter.

Efeito dominó
Opinião

Inter e os sinais de um clube bagunçado

Para quem projetava um ano competitivo pelos lados do Beira-Rio, recebe de forma dura a luta contra o rebaixamento

Vini Moura

