Inter com a calculadora na mão

Grupo colorado se reapresentou na terça-feira (11) visando período de treinamentos na data Fifa. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Imaginávamos que a essa altura da temporada a calculadora estaria sendo usado para projetar possibilidade de título ou vaga na Libertadores. Porém, o contexto é o avesso disso tudo. O Colorado chega em novembro fazendo contas para saber se consegue se livrar do rebaixamento o quanto antes.

Além da calculadora que toma conta do noticiário colorado, fica o constrangimento do torcedor em ver um clube com o tamanho do Inter brigando contra o rebaixamento. Essa não pode ser a régua do Inter. É uma vergonha terminar uma temporada com esse nível de desempenho sendo apresentado.

A falta de vitórias nas últimas rodadas tirou qualquer tipo de margem do time em relação a tabela. Tropeçamos tanto que o Z-4 virou uma realidade. Inclusive, o Inter só não está na zona de rebaixamento por conta do fracasso de outras equipes. Santos e Vitória não têm conseguido somar pontos suficientes para escapar da Série B. Porém, em algum momento a sorte vai deixar de estar com o Inter.

O segredo para o Inter está nas vitórias dentro de casa. Vencer Santos e Bragantino virou obrigação para o clube. Sem esses resultados não será possível se manter na primeira divisão.