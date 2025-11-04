Há algo errado no dia a dia do Inter

Mesmo com um a mais em campo, Inter não conseguiu vencer o Atlético-MG. Renan Mattos / Agencia RBS

Uma das grandes surpresas da última partida colorada foi a presença de Carbonero no banco de reservas. Como assim um dos grandes destaques do time na temporada não esteve em campo desde o início do confronto? Qual a ideia da comissão técnica em enfraquecer o time, tirando um dos seus expoentes técnicos do grupo de titulares?

São questionamentos inevitáveis. Mas, analisando as falas dos treinadores e o contexto vivido pelo time, é possível concluir que alguns fatores extracampo tiraram o colombiano da equipe titular.

O técnico Ramón Díaz é conhecido por buscar alternativas impactantes nas equipes treinadas por ele. No Inter, não tem acontecido diferente. Porém, é um técnico experiente e acostumado a lidar com elencos muito mais estrelados do que o elenco atual do Inter. Assim como todos nós, Ramón tem conhecimento de quem tem apresentado bom futebol. E um desses jogadores é Carbonero. Por isso, a retirada do atleta deve ser interpretada.

Nenhum treinador que precisa de resultados tira o seu melhor atleta da equipe. Para que isso aconteça, algum ato de indisciplina ou lesão precisa ser concretizado. Como Carbonero entrou durante o jogo, só consigo pensar que algo de errado está acontecendo no dia a dia do clube. Nenhuma outra explicação justifica sua saída do time.

É necessário levar em consideração que o momento é ruim. Em campo, é possível enxergar a equipe correndo menos na comparação com os primeiros meses do ano. Não temos acesso a todos os bastidores, mas é evidente que o Inter não transmite a mesma sensação de parceria e união do grupo. Isso explica algumas dificuldades apresentadas pelo elenco nos últimos meses.