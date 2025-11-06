Vini Moura

Comunicador da Rádio Gaúcha, 92 e Atlântida. Tem oito anos de carreira no rádio e faz parte da nova geração que está atuando na área. Apaixonado por futebol e, especialmente, pelo Inter.

Vergonhoso
Opinião

Acabaram com o Inter

A situação é tão complicada que projetando os jogos que faltam, podemos contabilizar zero pontos para o colorado

