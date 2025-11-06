Acabaram com o Inter

Colorado perdeu para o Vitória em Salvador. JHONY PINHO / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O que eu vi do Inter na partida contra o Vitória foi vergonhoso. O time não tem nenhum poder de reação, é desorganizado e tem pouca determinação. O Inter impressiona pela falta de qualidade. Enfrentamos um dos piores times da competição e o apresentado pela equipe foi igual a zero.

Não posso ter a irresponsabilidade de afirmar com toda a certeza que o clube não será rebaixado. O Inter não tem futebol para garantir que ficará na primeira divisão. A situação é tão complicada que projetando os jogos que faltam, podemos contabilizar zero pontos para o colorado. Fica o questionamento: contra qual adversário tu consegue confiar que o time conseguirá três pontos?

Ninguém se salva. Todos os envolvidos no futebol do Inter são incompetentes. Dos jogadores aos dirigentes, o Inter não é representado. Não tem ninguém com o espírito do vermelho vestindo a camisa do clube. Infelizmente, só o torcedor pode tentar salvar a instituição de tudo que estão fazendo com ela.

Chegou a hora de estar presente no Beira-Rio e empurrar o clube até os pontos necessários para permanecer na primeira divisão. As pessoas que estão compondo o clube hoje não têm capacidade pra isso. Após a temporada podemos rever tudo e todos que fazem parte da estrutura colorada. Porém, o Inter precisa de nós. Essa é nossa última arma. Os nomes que estão hoje no clube conseguiram acabar com o Inter.