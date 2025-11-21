A vitória do Inter que foi a mais importante do campeonato

Não podemos relaxar. A vitória distensionou um ambiente que estava prestes a ruir. LEONARDO ALVES / /PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Eu não acreditava no time. Os últimos meses faziam o torcedor entender que diante do Ceará, fora de casa, o máximo que o Inter poderia conseguir era um empate. E esse foi o sentimento durante boa parte do confronto. Um jogo com poucas oportunidades criadas na primeira etapa e um certo predomínio do adversário que tinha um jogador a menos.

Porém, o futebol é maravilhoso justamente por não cumprir a regra dos números. Um time que cria uma chance de gol pode vencer aquele que criou 30 oportunidades. É um dos poucos esportes que não dá a mínima para a lógica. Na noite da última quinta-feira (20) essas peças pregadas pelo futebol apresentaram as cartas. A pouca esperança se foi quando antes dos 10 minutos o rival estava perdendo um dos seus jogadores por cartão vermelho. Isso mudou o jogo.

Durante o confronto, fomos pressionados por um adversário que estava determinado em não perder o jogo. O fator local pesou a favor deles. Aliás, ainda é difícil entender como o Inter conseguiu vencer essa partida. O mais importante é o resultado. Hoje o torcedor colorado está comemorando os três pontos que facilitam a vida do clube na reta final do Campeonato Brasileiro.

Não podemos relaxar. A vitória distensionou um ambiente que estava prestes a ruir. Podemos voltar a erguer a cabeça e entender que juntos vamos tirar de vez o clube dessa situação horrível. Depois disso tudo voltamos a debater as mudanças necessárias. O Inter está vivo.