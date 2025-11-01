A melancolia não pode tomar conta do torcedor do Inter

Não temos garantia nenhuma de que as coisas serão diferentes na próxima temporada. Renan Mattos / Agencia RBS

Infelizmente, o futebol do Inter não é motivador. Além disso, as escolhas da gestão também não trazem perspectivas positivas para que o torcedor possa se agarrar no futuro. Ou seja, presente e futuro desmotivam. E nada pior para um clube a falta de luz no horizonte. Essa é a situação momentânea que o clube tem encarado nos últimos meses.

A verdade é que nada disso vai mudar até dezembro. E não temos garantia nenhuma de que as coisas serão diferentes na próxima temporada. O calendário apertado do próximo ano joga contra qualquer ideia de tempo para reorganizar as coisas pelos lados do Beira-Rios.

Outro fator que tira a boa perspectiva do torcedor é mais uma temporada da mesma gestão. O período de Alessandro Barcellos a frente do Inter tem sido traumatizante. São erros de planejamento, fiascos contra equipes pequenas e nenhum título de expressão. É pouco para o tamanho do Inter.

Os motivos são infinitos. Faço parte do grupo que tem um gigante ponto de interrogação na cabeça em relação ao futuro do Inter. Mas, ao mesmo tempo, precisamos manter esse futuro minimamente vivo. Somente a constante cobrança e vigilância da torcida podem salvar o clube.

Será importante estarmos na arquibancada do Beira-Rio para garantir a permanência do Inter na primeira divisão. Não é uma responsabilidade da torcida, mas podemos ser um fator de desequilíbrio para quem está dentro do campo e parece limitado para cumprir sua função.