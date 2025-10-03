Ramón Díaz precisa de tempo para tirar mais do time do Inter

Técnico assumiu o comando na última quinta-feira (25) e não teve tempo para implementar a fundo suas ideias sobre futebol. Jeff Botega / Agencia RBS

Os dois primeiros jogos de Ramón Díaz no comando do Inter não foram empolgantes para o torcedor colorado. Diante do Juventude a atuação foi insuficiente para a conquista dos três pontos. Contra o Corinthians, dentro do Beira-Rio, mais uma vez jogamos menos do que o adversário.

O placar de empate das duas partidas não reflete o que realmente aconteceu dentro de campo. Por isso, levando em consideração o desempenho, o colorado saiu no lucro com os últimos dois pontos conquistados.

Ainda é cedo para cobrar desempenho técnico e tático da equipe. Ramón assumiu o comando na última quinta-feira (25) e não teve tempo para implementar a fundo suas ideias sobre futebol. Apesar da urgência que a situação do clube demanda, teremos que esperar mais alguns jogos para entender o real potencial da atual comissão técnica. Por enquanto, qualquer conclusão pode ser precipitada.

A boa notícia é que depois do jogo contra o Botafogo, no próximo sábado (4), o Brasileirão deve parar por 11 dias. Mais uma vez o Inter terá uma data Fifa para tentar reorganizar o ambiente. Sob o comando de Roger Machado nenhuma dessas paradas foi bem aproveitada.

As cobranças podem ser coerentes após esse período. A volta do calendário colorado será contra o Mirassol. Neste compromisso, o time tem que apresentar algum tipo de melhora na comparação com ele mesmo. Atualmente, todos os times do Brasileirão jogam melhor do que o Inter e isso é um sintoma preocupante.

Um bom sinal

Na coletiva de imprensa do último jogo, o técnico Ramón Díaz assumiu alguns erros nas escolhas das suas substituições. Para ele, tirar Alan Patrick não foi uma boa alternativa. Me serve um comandante que consegue fazer leituras rápidas sobre o que está funcionando ou não. Neste momento é o que o Inter precisa para superar o momento de dificuldade.