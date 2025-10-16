Qual o verdadeiro Inter?

Alan Patrick bateu a falta que terminou em gol do Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Desta vez o Inter surpreendeu negativamente. A equipe foi extremamente o oposto daquilo que apresentou diante do Botafogo antes da parada da data FIFA. O desempenho da equipe contra o Mirassol voltou a preocupar. Pouca criação, nenhum poder de reação e totalmente entregue ao adversário.

Claro que atualmente o Mirassol é um dos principais adversários do Campeonato Brasileiro. Até agora o time do interior paulista está invicto em casa e não o vencer dentro da sua casa é “normal” levando em consideração o contexto atual do futebol brasileiro. Porém, da forma como foi, o time não parece capaz de apresentar um futebol competitivo diante de um rival tão forte.

Esse choque de realidade é importante para que a gente não se iluda com o que foi feito na partida contra o Botafogo. Confesso que aquele desempenho me fez acreditar no que seria feito nos próximos meses. Mas certamente muita coisa precisa ser feita para que o time possa se recuperar.

Apresentar um bom futebol era importante para que mais confiança tomasse conta do ambiente do clube. A questão não é o resultado, mas o potencial que a equipe apresentaria dentro de campo.

De qualquer forma isso não pode desmotivar o torcedor. No próximo domingo (19) podemos marcar presença e incentivar o grupo na busca pela vitória. Infelizmente, nossa régua é baixa. Precisamos buscar o resultado mínimo na tabela para garantir uma próxima temporada tranquila.

