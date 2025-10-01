O time do Inter precisa dar uma resposta para a torcida 

Quando o clube precisou, torcida sempre correspondeu. Jeff Botega / Agencia RBS

Em momentos de crise se fala muito sobre a mobilização da torcida para apoiar o time. E, com certeza, se tratando de clubes gigantes como o Inter esse fator faz toda diferença no ambiente.

Quando a arquibancada está lotada, o contexto da partida muda a favor do mandante. Mesmo que isso não seja fator determinante para resultados positivos é um tempero que pode desequilibrar em cenários de igualdade.

Tratando especificamente sobre as questões do Inter, a torcida sempre esteve presente. Os colorados não deixaram de acreditar em nenhum momento da temporada sobre o potencial da equipe.

Foi assim na busca pelo título gaúcho que era importante ou na partida de classificação para o mata-mata da Libertadores. O mesmo aconteceu diante de Flamengo e Fluminense.

Porém, nessas oportunidades, os jogadores não souberam aproveitar toda mobilização. E isso não é sobre os resultados, mas sobre a forma como eles aconteceram.

Leia Mais Para driblar baixa projeção de público, Inter aposta em promoção para atrair torcedores contra o Corinthians

Sem indignação

Ainda após as eliminações melancólicas na Libertadores e Copa do Brasil, se imaginou algum tipo de indignação por parte do grupo. Isso não aconteceu. O time afundou ainda mais.

A apatia tomou conta do ambiente colorado. Nem mesmo no clássico Gre-Nal o time conseguiu render o esperado — esse foi o último ato que decepcionou o torcedor.

A partir de agora, a cobrança não deve ser para a torcida. Colocar a responsabilidade na arquibancada e no apoio que ela pode trazer é injusto por tudo que aconteceu até aqui na temporada.

Esse time precisa ter condições de reagir sem apelar para o apoio do 12º jogador. Sempre estaremos lá. Mas é necessário um mínimo retorno dentro de campo. Até agora ele não chegou.