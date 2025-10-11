O recado dado por Ramón Díaz nos seus primeiros jogos com o Inter

O treinador colorado tem uma carreira gigante. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter demorou dois jogos para dar alguma resposta para o torcedor. Diante do Botafogo o alívio veio. Nos jogos contra Corinthians e Juventude a equipe jogou pouco e apresentou dificuldades já conhecidas pela torcida. Porém, a última impressão antes da data Fifa foi ótima. As variações táticas apresentadas pelo time através da comissão técnica fizeram com que a equipe rendesse algo pouco visto após o Campeonato Gaúcho.

Se tem a ideia de que técnicos experientes são apegados a seus esquemas. O treinador colorado tem uma carreira gigante e já está na prateleira daqueles comandantes antigos do cenário sul-americano. A boa notícia é que desde que chegou ao clube se demonstra um profissional atualizado e que abre mão de convicções. Isso explica a carreira vitoriosa que ele construiu.

Parte disso pode ser por conta da presença de Emiliano Díaz, filho de Ramón, como auxiliar técnico ao lado do pai. Os dois fazem uma gestão conjunta dos times que treinam. Isso fico evidente no dia a dia do clube e durante os jogos. As ordens e decisões partem tanto de Emiliano quanto de Ramón. Para nós é uma novidade. Mas para o torcedor, se tudo funcionar, não importa o formato de trabalho da comissão técnica. O mais importante é que o time funcione e tenha boas alternativas dentro daquilo que cabe ao treinador decidir.

A amostra é pequena para tirar conclusões ou definir qual será o futuro do Inter até o final da temporada. Entretanto, é preciso destacar o nível da atuação colorada na partida diante do Botafogo. O time jogou muito. É impossível que aquilo seja uma apresentação isolada. O resultado foi construído de forma consistente. Tenho certeza de que o grupo vai surpreender até dezembro. Neste ritmo podemos acreditar em uma classificação para pré-Libertadores.