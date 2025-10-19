O mais importante era a vitória do Inter sobre o Sport

Inter fez 2 a 0 no Sport com gols de Borré e Bruno Henrique. Renan Mattos / Agencia RBS

Se a justiça fosse presente no futebol, o resultado de Inter e Sport seria o empate. Porém, fatores como a individualidade dos atletas e o aproveitamento nas chances criadas também podem ditar o placar de um confronto. E foi isso que aconteceu no Beira-Rio nesta noite de domingo (19).

O Inter não empolgou. A equipe teve grandes problemas durante a partida. Em alguns momentos, o Sport pressionou e teve o controle do jogo, mesmo jogando como visitante.

Levando em consideração a posição de lanterna dos nordestinos e a pouca qualidade do time adversário, o Inter não pode sofrer tanto assim. Qualquer adversário minimamente qualificado teria oferecido mais riscos ao time treinado por Ramón Díaz.

Apesar dos pesares, vencemos. E, sem dúvidas, isso era o mais importante para que o ambiente do clube tivesse mais tranquilidade. A mínima chance de rebaixamento já é suficiente para trazer desconforto ao time e a torcida. Por isso, terminar com qualquer chance matemática já é importante pensando nas próximas rodadas.

Acumulando resultados positivos, o Inter facilita o processo de implantação das ideias da nova comissão técnica. Aos poucos, podemos cobrar mais desempenho durante os jogos. E, na comparação com ele mesmo, o Inter tem evoluído.