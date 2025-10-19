Vini Moura

Vini Moura

Comunicador da Rádio Gaúcha, 92 e Atlântida. Tem oito anos de carreira no rádio e faz parte da nova geração que está atuando na área. Apaixonado por futebol e, especialmente, pelo Inter.

Eficiência e individualidade
Opinião

O mais importante era a vitória do Inter sobre o Sport

Equipe não empolgou, mas tem mostrado evolução

Vini Moura

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS