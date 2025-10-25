O Inter precisa voltar a pontuar fora de casa

Colorado encara o Fluminense no Rio de Janeiro. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

A fragilidade do Inter como visitante tem me preocupado. O último resultado positivo da equipe fora de casa foi diante do Bragantino no início de agosto. Depois deste jogo, o grupo tem quatro derrotas e um empate, somando o confronto com o Flamengo pela Libertadores. É pouco para uma equipe com o tamanho do Inter. Dentro desse contexto, sofremos derrotas vexaminosas como o 4 a 1 para o Palmeiras e o 3 a 1 a favor do Mirassol.

Nas projeções de pontos até o final do Campeonato Brasileiro, uma vitória diante do Fluminense não é esperada. O desempenho da equipe também não traz confiança para que o torcedor possa acreditar em uma recuperação fora de casa. Neste momento, a esperança está nos jogos dentro do Beira-Rio. Como mandante, o Inter pode fazer com que o fator local acabe pesando ao seu favor.

Porém, se tratando de Brasileirão, é difícil afirmar que um time será vencedor antes da partida, levando em consideração o equilíbrio da competição. Nem mesmo os primeiros colocados escapam deste equilíbrio em algumas situações. Em menos de um mês, o Sport empatou com o Cruzeiro, em Minas, e perdeu para o Inter, em Porto Alegre. Na teoria, essa sequência de resultados não faz sentido. Mas no contexto do nosso futebol, é possível que aconteça.

Por isso, o Inter precisa deixar de lado a lógica dos resultados e buscar surpreender nesta partida contra o Fluminense. Claro que é difícil. Além de ser um jogo fora, contra um dos grandes do futebol brasileiro, o time tem muitos desfalques. Mas chegou o momento de passar por cima destes obstáculos. Dos três pontos disputados, se voltar com pelo menos um já é uma boa sinalização para o torcedor de que o time tem condições de terminar o ano com tranquilidade.

Ainda é pouco. Precisamos debater o Inter e sua gestão. Mas a curto prazo o mais importante é encerrar o ano com dignidade e deixando uma boa impressão para o ano de 2026 que será bem movimentando por conta do calendário do futebol.