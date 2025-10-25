Vini Moura

Vini Moura

Comunicador da Rádio Gaúcha, 92 e Atlântida. Tem oito anos de carreira no rádio e faz parte da nova geração que está atuando na área. Apaixonado por futebol e, especialmente, pelo Inter.

Frágil visitante
Opinião

O Inter precisa voltar a pontuar fora de casa

Dos três pontos disputados, se voltar com pelo menos um já é uma boa sinalização para o torcedor de que o time tem condições de terminar o ano com tranquilidade

Vini Moura

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS