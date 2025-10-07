Vini Moura

Vini Moura

Comunicador da Rádio Gaúcha, 92 e Atlântida. Tem oito anos de carreira no rádio e faz parte da nova geração que está atuando na área. Apaixonado por futebol e, especialmente, pelo Inter.

Para lotar
Opinião

O Inter precisa manter os preços acessíveis nos jogos do Beira-Rio

Apelo de D'Alessandro fez efeito e mostrou que promoções ajudam a reaproximar o torcedor do time

Vini Moura

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS