O Inter precisa manter os preços acessíveis nos jogos do Beira-Rio

Contra o Botafogo, público que não frenquetava o Gigante há tempos se fez presente. Mateus Bruxel / Agencia RBS

No último sábado (4) um Inter irreconhecível entrou em campo. A qualidade apresentada pelo time não era esperada pelo torcedor. A régua estabelecida nos últimos meses fez com que o grupo de jogadores ficasse desacreditado diante dos olhos da arquibancada.

Mas o que vimos foi uma equipe compactada, buscando o gol do adversário e entregando o máximo para conseguir os três pontos dentro de casa. Uma fotografia diferente e empolgante para a reta final da temporada.

Após o confronto entre Inter e Corinthians, um dos pontos mais destacados nos debates em relação ao momento colorado era a ausência de torcedores no Beira-Rio. Se levantou a possibilidade de a torcida ter abandonado o time.

O fato é que não é comum um público de 12 mil pessoas em um jogo no Gigante. Quando isso acontece temos um sintoma importante para explicar a fase preocupante do clube. E, de fato, o futebol apresentado pelo grupo de jogadores estava abaixo da crítica.

Na partida diante do Botafogo esse número melhorou. Não foi um grande público, mas era algo totalmente diferente do vazio que acompanhamos no jogo anterior. Com certeza, o apelo feito por D’Alessandro pedindo para que a torcida marcasse presença funcionou para que acontecesse uma mobilização maior.

Valorização do torcedor

Além disso, as promoções que colocaram os ingressos com valores acessíveis também possibilitaram que mais pessoas marcassem presença. Neste último tópico temos um movimento importante que precisa ser mantido para o Campeonato Brasileiro.

Valores acessíveis em momentos ruins da instituição ajudam, mas é necessário valorizar o torcedor e incentivar sua ida ao estádio também nas fases positivas.

Para os próximos jogos no Beira-Rio, acredito que seja importante manter a promoção de ingressos a R$ 20 em algumas áreas do estádio. Possibilitar a experiência do futebol para aqueles que fizeram do Inter o Clube do Povo é essencial para humanizar e trazer de volta a rotina da nossa casa pessoas que estiveram afastada nos últimos tempos.

Contra o Botafogo havia um público diferente no Beira-Rio. Assim como no amistoso com o México no início do ano, o confronto do Inter contra os cariocas marcou por uma massa formada por pessoas que não estavam mais acostumadas a frequentar este ambiente.