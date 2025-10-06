O Inter obteve uma recuperação essencial

Alan Patrick teve bom rendimento na função de falso nove. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Estava torcendo por uma recuperação do Inter. O resultado, em primeiro lugar, era o mais importante. Ele veio. O ambiente ficou mais tranquilo. Mas além do resultado que tranquiliza a situação colorada no Campeonato Brasileiro, o time jogou bem, de uma forma que não acontecia desde abril. Surpreendente. E o principal responsável por essa melhora foi Ramón Díaz e sua comissão técnica.

O Botafogo não viu a cor da bola em Porto Alegre. Isso engrandece ainda mais o que foi feito pela equipe colorada no último sábado. O bom desempenho acompanhado de um ótimo resultado coloca a perspectiva do torcedor em outro patamar. Do outro lado tinha uma equipe qualificada e que oferece risco contra qualquer adversário do Brasileirão.

Pela primeira vez no ano o Inter apresentou uma proposta diferente de futebol. O time saiu da mesmice que já era mapeada pelos rivais. Ramón Díaz buscou novas ideias. Isso ficou evidente com a presença de Alan Patrick dentro da área como se fosse um camisa nove.

Além da melhora ofensiva, a presença de três zagueiros deu mais solidez ao sistema defensivo do Inter. Gabriel Mercado no time titular eleva a qualidade do time e traz mais personalidade para a equipe dentro de campo. O problema pelas laterais parece resolvido a partir da proteção que Aguirre e Bernabei receberam.

A partir de agora a equipe tem tranquilidade para trabalhar durante a data Fifa. Esse cenário era essencial para que o time projetasse um novo contexto na reta final da temporada. Podemos sonhar com objetivos mais ambiciosos neste momento.