O Inter não tem mais margem

É triste saber que os jogadores do Inter não têm mais poder de reação. Jeff Botega / Agencia RBS

Já virou rotina ver o Inter perder. Essa é a dura realidade enfrentada pelo torcedor colorado na temporada de 2025. Poucas vezes vi o grupo tão apático e sem nenhum poder de reação, até mesmo nos piores momentos do clube nos últimos anos.

A competitividade colorada atualmente é igual a zero. Em um cenário de jogos equilibrados, um time pouco competitivo sofre mais do que os outros. Esse é o caso do Inter.

No último sábado (25), o Fortaleza venceu o Flamengo por 1 a 0. Claro que a cada 10 confrontos entre as duas equipes, o Flamengo vencerá nove. Mas a entrega dos jogadores do Fortaleza e a busca pelo resultado são admiráveis.

Sabendo das necessidades do clube para se manter vivo no Brasileirão, arriscaram e enfrentaram o melhor time do futebol nacional com coragem e competição. É triste assumir que o Inter não tem essa capacidade no momento. Porém, o quanto antes lidarmos com essa realidade mais cedo vamos conseguir entender que mudanças precisam acontecer no cenário colorado.

A realidade colorada

A situação é a seguinte: sabendo que o Inter não tem condições de jogar fora de casa e vencer, toda a obrigação do resultado fica para os jogos dentro do Beira-Rio. A próxima partida é diante do Atlético-MG e a vitória é imprescindível. É o que acontece quando um time se demonstra inoperante longe dos seus domínios.

Infelizmente, o time virou uma amontado de peças que são desorganizadas dentro de campo. O problema vai além da comissão técnica. O grupo de jogadores é omisso e não assume nenhuma responsabilidade. A direção não aparece e toma decisões que prejudicam o futebol nas quatro linhas.

Leia Mais Ramón e Emiliano Díaz preparam trocas no time e mudam abordagem para remobilizar o Inter

O Inter precisa da sua torcida. Essa presença do torcedor não é em tom de responsabilidade, mas de apoio para fazer o time mais forte durante confrontos tão complicados que temos pela frente.