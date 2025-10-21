O futebol do Inter é mediano

Vitória sobre o Sport ao menos traz um pouco de tranquilidade para a comissão técnica. Renan Mattos / Agencia RBS

Diante do Sport o Inter fez o mais importante: vencer. Não tinha como deixar escapar três pontos contra um adversário que já está rebaixado. Automaticamente isso deixa o ambiente distensionado e facilita o trabalho da comissão técnica. E podemos tirar isso de bom da vitória conquistada no último domingo (19).

Apesar do resultado não podemos fechar os olhos para o desempenho do time. Definitivamente, se o rival fosse um pouco mais qualificado não teríamos conquistado o resultado positivo. A falta de qualidade do Sport possibilitou que o Colorado vencesse mesmo com um nível de apresentação tão pobre.

A curto prazo, a equipe precisa evoluir. As boas atuações em sequência podem tornar o futebol colorado mais consistente. Por enquanto, aquele jogo diante do Botafogo se tornou algo aleatório no contexto atual do clube.

A boa apresentação deve ser considerada uma aleatoriedade para o grupo atual. Sem consistência é improvável que o time encerre a temporada com tranquilidade, sem trazer susto ao torcedor.

Falta de planejamento

É difícil enxergar uma melhora, já que o time não tem por onde agregar qualidade. O planejamento foi tão mal pensado que o Inter saiu da posição de equipe promissora na temporada para um time mediano.

Os números do clube em Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão evidenciam isso — eliminações precoces e uma posição fixa na segunda página tabela de classificação.