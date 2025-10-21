Vini Moura

Vini Moura

Comunicador da Rádio Gaúcha, 92 e Atlântida. Tem oito anos de carreira no rádio e faz parte da nova geração que está atuando na área. Apaixonado por futebol e, especialmente, pelo Inter.

Dura realidade
Opinião

O futebol do Inter é mediano

Time de Ramón Díaz fez o mais importante no final de semana: vencer. No entanto, teve dificuldade com um adversário já rebaixado

Vini Moura

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS