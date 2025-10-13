O caso de azar entre Inter e Rochet

Rochet passará por cirurgia na mão, fraturada no início do ano. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divugação

Na metade de 2023, prevendo a dificuldade do mata-mata na Libertadores da América, a direção colorada realizou contratações de peso para reforçar o elenco. Uma das peças adquiridas foi Rochet.

O experiente goleiro uruguaio, que até então estava no Nacional-URU, chegou ao Inter como titular absoluto. Naquele histórico jogo contra o River Plate, pelas oitavas da Libertadores, Rochet defendeu tudo na Argentina e no jogo de volta foi o herói do confronto batendo a última cobrança das penalidades.

O cartão de visita o credenciou como um atleta incontestável no contexto do Inter. A qualidade técnica e a liderança dentro de campo trouxeram respeito do elenco e da torcida.

Porém, o único problema do jogador apareceu após a Libertadores: as lesões. Seu primeiro afastamento se deu por conta de uma fissura na costela. Uma fatalidade que não é responsabilidade do profissional. Faz parte do esporte.

Desde a chegada de Rochet são 143 partidas do Inter, e o uruguaio esteve presente em apenas 47% delas. É muito pouco.

Mas é difícil contestar quando em duas oportunidades ele se machucou enquanto estava defendendo as cores do Inter. Apesar do péssimo retrospecto não podemos crucificar alguém por ter azar.

Isso não apaga o fato de que, em alguns momentos, faltou transparência do Inter sobre a situação clínica de Rochet. Um atleta que é tão importante para o clube repercute entre a torcida e, por isso, as atualizações precisam ser frequentes.

A impressão é que, em todas as lesões sofridas, Rochet foi submetido a um retorno mesmo sem estar 100%. Em 2023, ele deveria ter parado após o diagnóstico de fratura na costela —mesmo assim foi utilizado no Gre-Nal. Por último, teve a lesão na mão no final de março, que agora tem um tratamento complementar. Se ainda tinha pendências em relação a sua condição física, era melhor ter esperado até o momento de uma completa recuperação.

O contrato de Rochet com o Inter vai até o final de 2026. Logo, o departamento de futebol precisa entender se o jogador consegue estar em plena condição de atuar com a camisa colorada.

Em caso de incógnita, o melhor é optar pelo término do ciclo. Mas ter um profissional deste nível no grupo é importante para a disputa de grandes competições.