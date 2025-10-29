Mais uma vez na conta da torcida colorada

O torcedor marca presença nos bons e nos maus momentos, é o que o molda como colorado. Duda Fortes / Agencia RBS

O presidente Alessandro Barcellos se pronunciou falando diretamente com o torcedor. A desconfiança só tem aumentado. Dentro de campo o time não corresponde e parece não ter condições de reencontrar o bom futebol.

É difícil olhar para o que acontece durante os jogos e acreditar que a equipe consiga se reestruturar organicamente. Por conta disso, fatores como mando de campo e apoio da torcida serão essenciais para que o Inter encerre sem sustos a temporada de 2025.

O clube aparentemente está perdido. A impressão passada pelo ambiente colorado é de uma gestão que não sabe o que fazer para energizar o elenco. Essa apatia fica evidente quando acompanhamos os jogos da equipe. O grupo parece um amontoado de jogadores que estão pensando no seu individual e não como grupo.

Na coletiva, o presidente Alessandro Barcellos pediu que a torcida se fizesse presente para ajudar a equipe. A arquibancada sempre está presente. Nos moldamos como colorados estando com o clube nos bons e maus momentos. É certo que estaremos juntos da instituição que é muito mais importante do que os nomes que formam a estrutura dela atualmente.

O que falta?

Porém, precisamos saber qual o verdadeiro espírito do grupo de jogadores. Um time com dificuldades técnicas é diferente de um time que não quer correr. E, claramente, está faltando indignação e transpiração por parte dos jogadores do grupo.

Tenho dificuldade em entender o que falta para que eles corram até o fim pela camisa colorada. O presidente do Inter deixou claro que os salários não estão atrasados. Se esse problema não existe, qual o tipo de motivação esses jogadores precisam para ter mais entrega dentro de campo?

