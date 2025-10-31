Garanta sua presença no Beira-Rio

A torcida tem papel importante nesta reta final de ano. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Eu entendo todo e qualquer torcedor que esteja insatisfeito com o momento do clube. Aliás, é impossível encontrar um colorado satisfeito com o momento do Inter em todos os seus pilares. O futebol está uma bagunça e isso é reflexo de uma série de erros em toda a estrutura que acaba refletindo nos resultados de campo.

A tendência é que as coisas piorem se uma medida radical não for adotada pela gestão do Inter. Não podemos ficar na mesmice, pois os impactos na próxima temporada são perigosos para o futuro da instituição.

Porém, a curto prazo, o Inter tem a reta final do Campeonato Brasileiro pela frente. Apesar da pouca probabilidade de rebaixamento, a chance existe e o Inter precisa lidar com isso.

Quanto antes os resultados acontecerem, mais cedo o clube pode começar a pensar em reestruturações para o ano de 2026. São oito jogos para encerrar a competição nacional e a torcida tem papel importante neste breve período.

Nomes são passageiros

Mesmo que tenhamos problemas com jogadores e dirigentes esses nomes vão passar. Daqui a pouco, as pessoas que formam a estrutura do clube serão outras e quem continuará ao lado do Inter é a torcida. Por isso, em momentos delicados, é importante apoiar a instituição pelo que ela representa para milhões de pessoas.

No domingo (2), o Inter precisa da sua torcida. O desequilibro colorado pode estar na arquibancada como sempre foi na história do clube.

A gestão apresentou promoções relevantes para trazer mais gente para o estádio. E quem estiver presente é importante para apoiar o Inter na busca por uma vitória.