As hipocrisias em relação à arbitragem brasileira

Lances polêmicos ocorrem em praticamente todas as partidas. Renan Mattos / Agencia RBS

Após a última rodada do Campeonato Brasileiro, a principal pauta no noticiário esportivo não é sobre um gol, um drible ou escolha tática de algum treinador. O assunto que mexeu com o ambiente do futebol nacional é a arbitragem. E sabemos que quando isso acontece é porque alguma polêmica fez parte do contexto das partidas disputadas.

Infelizmente, quando falamos da falta de profissionalização dos árbitros e de como isso mexe com o resultado da competição não é uma novidade. Em todas as temporadas, sem exceção, os donos do apito prejudicam equipes com decisões equivocadas que causam desconfiança por parte de atletas, dirigentes, imprensa e torcedores.

Se imaginou que após a chegada do VAR essa realidade mudaria. Mas a impressão é que o vídeo só deixou a falta de preparo dos árbitros ainda mais evidente. Claro que o lado positivo existe. Porém, ainda é preocupante como os erros grotescos seguem sendo protagonistas dos jogos do futebol brasileiro.

A derrota do Grêmio para o Bragantino passa direto pela decisão do árbitro. Não tem como discordar da reclamação feita pelo rival. É genuína. Qualquer um nesta posição se posicionaria desta forma. Inclusive, quando acontece com nosso time tentamos reverberar o assunto e buscar justiça. E o problema está justamente neste comportamento. Nos preocupamos com o tema somente quando o nosso lado sofre.

No Morumbi, no clássico São Paulo e Palmeiras, o pênalti não marcado a favor do tricolor paulista é um absurdo – um dos maiores já visto. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, não admitiu o erro que favoreceu sua equipe. Porém, quando acontece algo com o Palmeiras ele é o primeiro a ser enfático em seu posicionamento de reclamar da qualidade da arbitragem brasileira. Ele poderia ser coerente. Mas preferiu defender apenas o seu lado. O nome disso é hipocrisia.

Podemos concluir que cada um pensa somente nos seus interesses, mesmo que uma melhore seja positiva para todo contexto. Ninguém é mais ou menos prejudicado – exceto Corinthians e Flamengo que não se encaixam nesta realidade de erros cruciais contra seus times. Todos têm uma história triste para contar em relação a arbitragem. A vítima é o futebol brasileiro.