Comunicador da Rádio Gaúcha, 92 e Atlântida. Tem oito anos de carreira no rádio e faz parte da nova geração que está atuando na área. Apaixonado por futebol e, especialmente, pelo Inter.

Futebol pobre
Opinião

Apesar dos pesares, o Inter não será rebaixado

A proximidade dos pontos pode assustar, mas na prática a maioria dos clubes que estão fora do G-5 têm encontrado dificuldades para somar vitórias em sequência

