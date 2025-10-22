Apesar dos pesares, o Inter não será rebaixado

O bom desempenho no Campeonato Gaúcho iludiu. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter conseguiu viver duas perspectivas completamente diferentes dentro da mesma temporada. Nos primeiros meses do ano, a ideia do torcedor era de viver um ano movimentado com as inúmeras competições que o clube tinha pela frente. O bom desempenho no Campeonato Gaúcho iludiu.

A classificação em primeiro lugar no grupo da Libertadores também empolgou o ambiente colorado. Mas nada disso se concretizou depois que os principais confrontos do ano começaram. A equipe sucumbiu diante do nível técnico dos adversários e das suas próprias dificuldades.

O futebol colorado é pobre. É difícil que esse time consiga apresentar um nível de desempenho alto e encantador. Não podemos nos cegar, é preciso entender que as peças que o Inter tem disponível no plantel são limitadas. O planejamento feito pela direção do clube é ruim.

Se a ideia da atual gestão não mudar para 2026, o clube pode ter como realidade no próximo ano a briga contra o rebaixamento no Brasileirão. E, atualmente, o rebaixamento é muito mais trágico para equipes grandes do futebol nacional, pois já no primeiro ano o dinheiro dos direitos de transmissão é diminuído para os padrões da série B.

Apesar dos pesares, levando em consideração os números do Brasileirão atual, o Inter não deve ser rebaixado. A proximidade dos pontos pode assustar, mas na prática a maioria dos clubes que estão fora do G-5 têm encontrado dificuldades para somar vitórias em sequência. Esse equilíbrio da competição e a baixíssima régua estabelecida pelos adversários da parte de baixo da tabela podem tranquilizar o colorado.

É necessário levar a matemática em consideração. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, a chance de rebaixamento do Inter é de 5,5%. Enquanto isso, rivais como Vitória, Santos e Atlético-MG têm números mais preocupantes do que o Inter. Isso estabelece que a última vaga é uma briga entre essas equipes. Apesar da fragilidade da administração colorada esse cenário devastador não será concretizado no Beira-Rio em 2025.