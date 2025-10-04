A torcida do Inter está esperando um sinal do time

Contra o Corinthians, na última quarta (1º), foi o primeiro jogo para um “protesto silencioso” por parte dos colorados. Jeff Botega / Agencia RBS

Um dos principais debates após o empate entre Inter e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro foi a presença de público no estádio Beira-Rio. O ambiente de apatia tomou conta da torcida por conta dos péssimos jogos realizados pelo time desde a volta do Mundial de Clubes.

Mesmo após várias atuações horríveis, a arquibancada continuou presente para apoiar a equipe e tentar ser o 12º jogador em partidas decisivas pela Libertadores da América e Copa do Brasil. O clássico Gre-Nal foi o limite.

Na última quarta-feira (1º), pouco mais de 12 mil pessoas marcaram presença no estádio. É pouco. Porém, foi o primeiro jogo para um “protesto silencioso” por parte dos colorados. A falta de público pode ser um recado mais impactante do que vaias. Esse jogo era a primeira oportunidade de mostrar que o time precisa dar uma resposta anímica para que os torcedores possam ter certeza que dentro de campo os jogadores entregarão o seu melhor.

Tenho certeza que hoje a torcida marcará presença para empurrar o time na busca por três pontos. Por parte do grupo de jogadores alguma evolução terá que acontecer. A responsabilidade é toda de quem entra em campo e toma as decisões técnicas durante os 90 minutos. A arquibancada não pode ter o peso e responsabilidade de resolver os problemas do grupo.

Promoção de ingressos

O Inter está disponibilizando ingressos a 20 R$ nos portões 2, 3 e 7 do Beira-Rio. A iniciativa é louvável, já que seria contraditório pedir a presença do torcedor e não facilitar o processo para que ele esteja presente no estádio. Porém, essa promoção não pode ser uma medida isolada. Será preciso assumir esse tom até o fim da competição para que o Inter não passe perto do risco de rebaixamento.