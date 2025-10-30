A próxima temporada já é uma realidade para o Inter

Bruno Henrique, assim como outros três, não agrada e tem contrato apenas até dezembro. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Espero que a necessidade de mudanças no cenário do Inter seja óbvia para quem faz a gestão do clube atualmente. A estrutura atual da administração e do departamento de futebol precisa de uma cirurgia profunda e complexa.

Sem as mudanças necessárias, a briga contra o rebaixamento se tornará realidade na próxima temporada. E creio que o torcedor não tenha mais paciência para suportar campanhas tão ruins assim.

O elenco do Inter parece um grupo de jogadores sem poder de reação. Isso é um sintoma preocupante. Mesmo quando não existe qualidade suficiente, esse problema pode ser superado com muita transpiração e determinação em buscar o resultado.

Infelizmente, as peças que formam o time do Inter demonstram que não sabem lidar com a frustração da derrota — um dos maiores defeitos para um time de futebol.

Por conta disso, assim que a permanência na primeira divisão for definida matematicamente, o presidente Alessandro Barcellos precisa recomeçar o elenco colorado.

Novos nomes precisam surgir, atletas da base devem estar inclusos no grupo principal e jogadores do elenco atual devem procurar novos rumos. É preciso saber a hora de mudar o ambiente e esse momento chegou no Beira-Rio.

Quem fica, quem sai

Alguns contratos se encerram em dezembro. A lista é formada por nomes como: Carbonero, Victor Gabriel, Gabriel Mercado, Bruno Henrique, Óscar Romero e Lucca Drummond. Nesse grupo de jogadores, apenas três são unânimes: Carbonero, Victor Gabriel e Gabriel Mercado.

O melhor jogador da temporada colorada é Carbonero. O clube deve fazer o esforço necessário para manter o colombiano em Porto Alegre. Já Victor Gabriel tem oscilado, mas já demonstrou ser um atleta de muito potencial.

Em relação a Gabriel Mercado, se o departamento médico entender que ele pode render tecnicamente apesar da idade avançada o argentino deve continuar no Colorado.

Por outro lado, Bruno Henrique, Óscar Romer e Lucca Drummond já tiveram todas as chances possíveis e não aproveitaram. Não vale a pena insistir em alternativas que não agregam de forma expressiva ao Inter.

Essa é só uma parte da grande mudança que o clube precisa para conseguir ser competitivo do início ao fim da próxima temporada.